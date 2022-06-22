О чем было последнее интервью Пьера Нарцисса

Сегодня стало известно, что в возрасте 45 лет умер камерунский и российский певец Пьер Нарцисс. Вспоминаем, о чем рассказывал артист в своем последнем интервью.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

В последний раз с журналистами Пьер Нарцисс общался в началеиюня 2022 года в рамках своего визита в Ярославль. В последнем интервью артист рассказал о том, как относится к своему вечному хиту «Шоколадный заяц», а также поведал, с какими трудностями он столкнулся при переезде в Россию из Камеруна. Несмотря на распространенное мнение о том, что певцы не любятсвой главный хит, Пьер Нарцисс не скрывал, что песня «Шоколадный заяц», наоборот, помогала его карьере и «толкала его вперед».

Видео дня

«Как ты можешь не любить песню, которая тебя кормит? Для кого мы поем? Для публики. Если публике нравится эта песня, хотите, десять раз я ее спою. И на бис спою. Потому что мы выступаем для народа. "Я устал петь эту песню" — это вранье. Потому что, наоборот, это песни, которые меня толкают вперед»,

— сказал Пьер Нарцисс в интервью с журналистами.

Когда продюсер Максим Фадеев передавал песню «Шоколадныйзаяц» Пьеру, он напутствовал, что эту песню будут с удовольствием исполнять еще многие поколения. Да и сам Пьер Нарцисс пел эту песню для публики практически до самой смерти.

«Я сейчас приезжаю на площадку — 10–15 тысяч человек на площадке, такие малявки. Они, когда родились, не знали эту песню, но все поют наизусть. Это же приятно».

Также артист рассказал, что, когда он переехал из Камеруна вРоссию, далеко не все россияне легко принимали студента с такой необычной внешностью. Однако Пьер Нарцисс не давал себя в обиду и даже мог агрессивно ответить или подраться. Артист объяснял: это его национальная особенность — сначала защитить, а потому думать, кто начал драку. В последнее время, пословам артиста, он практически не позволял себе такого поведения.

Наконец, Пьер Нарцисс рассказал, что нередко летает на Родину, а его семья, в свою очередь, любит гостить в России. К сожалению, вэтот раз близким Пьера Нарцисса придется посетить Россию в связи с кончиной артиста. Напомним, что Пьер Нарцисс умер поздно вечером 21 июня в возрасте 45 лет.