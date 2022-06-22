Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике без трости

Елизавета II впервые за долгое время показалась перед народом без трости. Об этом сообщает издание DailyMail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Во время вручения ей специальной награды за служение церкви королева Великобритании встретилась в Виндзорском замке с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. Королева улыбалась и стояла без дополнительной опоры, когда Уэлби наградил ее специальным "Кентерберийским крестом" за "неустанное" служение английской церкви.

Для встречи с архиепископом Елизавета II надела кремовое платье с принтом из крупных розовых цветов и черные туфли на небольшом каблуке. Преподобный Уэлби вручил королеве маленький серебряный крест, созданный по мотивам саксонской броши IX века, как "сердечный символ любви, верности и привязанности" церкви. Серебряный крест с платиновыми вставками был изготовлен специально к Платиновому юбилею королевы.