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1 час назад

Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике без трости

Газета.Ru

Елизавета II впервые за долгое время показалась перед народом без трости. Об этом сообщает издание DailyMail.

Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике без трости
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во время вручения ей специальной награды за служение церкви королева Великобритании встретилась в Виндзорском замке с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. Королева улыбалась и стояла без дополнительной опоры, когда Уэлби наградил ее специальным "Кентерберийским крестом" за "неустанное" служение английской церкви.

Для встречи с архиепископом Елизавета II надела кремовое платье с принтом из крупных розовых цветов и черные туфли на небольшом каблуке. Преподобный Уэлби вручил королеве маленький серебряный крест, созданный по мотивам саксонской броши IX века, как "сердечный символ любви, верности и привязанности" церкви. Серебряный крест с платиновыми вставками был изготовлен специально к Платиновому юбилею королевы.

Ранее "Газета.Ru" рассказала, что экипаж принцессы Беатрис чуть не перевернулся во время скачек в Аскоте.

Люди,Елизавета II,
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