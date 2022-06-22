Херд напишет книгу о браке с Деппом ради погашения долгов

Голливудская актриса Эмбер Херд решила написать книгу, в которой откровенно и с мельчайшими подробностями расскажет о браке с актером Джонни Деппом. То, чему недавно не поверили в суде, звезда «Аквамена» с дополнительными сценами выложит на страницы своей книги.