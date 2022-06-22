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52 минуты назад

Эмбер Херд напишет книгу о браке с Джонни Деппом, чтобы погасить судебный долг

Inc-News

Будущий «шедевр» будет изобиловать откровенными подробностями их супружеской жизни.

Херд напишет книгу о браке с Деппом ради погашения долгов
Фото: Inc-NewsInc-News

Голливудская актриса Эмбер Херд решила написать книгу, в которой откровенно и с мельчайшими подробностями расскажет о браке с актером Джонни Деппом. То, чему недавно не поверили в суде, звезда «Аквамена» с дополнительными сценами выложит на страницы своей книги.

Любопытно, но свой гонорар за книгу Херд намерена потратить на выплату компенсации как раз Джонни Деппу, которому она проиграла судебный процесс. При этом представители Эмбер не исключают, что если книга будет иметь успех, вполне возможно, Херд окончательно переквалифицируется в литераторы.

«Эмбер почти уверена в том, что ее карьера в Голливуде подошла к концу и очень взволнованна этим. Возможно, успех в писательстве заставить ее воспрянуть»,

— пояснили представители актрисы.

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