Что предсказал афонский монах России и США

Всегда интересно приоткрыть завесу тайну и узнать, а что же нас ждет впереди. Афонским старцам нередко удавалось предсказывать судьбы мира, к ним шли за советом и простые люди, и власть имущие. "Рамблер" рассказывает о Стефане Карульском и его предсказаниях.

Фото: pravoslavie.ru pravoslavie.ru

Стефан Карульский (в миру Милкович) родился в Сербии, там же после окончания сельскохозяйственного техникума стал послушником в монастыре. В 1945 году его хотели расстрелять коммунисты, но он чудесным образом спасся. По его словам, пули прожгли рубашку, но не навредили телу, а он молился Богородице и сумел убежать. Это событие так его впечатлило, что он пешком отправился на Афон. Там он поселился на Каруле, где провел 40 лет своей жизни.

Когда Сербию бомбили войска НАТО, старец молился за свою родину. Говорят, что он принял часть огня на себя, потому то его келья загорелась, а он после этого два года жил в пещере. Потом его перевезли в Сербию — монастырь Сланцы под Белградом, где он скончался на праздник Введения во храм пресвятой Богородицы.

К нему приходили сотни людей, для каждого он находил слова утешения и поддержки, а каждую ночь поминал имена тех, за кого его просили молиться.