Как «безумный подрывник» держал весь Нью-Йорк в страхе 16 лет

Все началось с того, что на подоконнике компании Power Consolidated Edison было обнаружено самодельное взрывное устройство с запиской, приложенной к нему. "Рамблер" рассказывает, как удалось поймать маньяка-подрывника, который на протяжении 16 лет угрожал огромному городу.

Фото: Library of Congress Library of Congress

В записке говорилось: "Con Edison — это для вас". Конечно сразу вызвали полицию, специалисты осмотрели снаряд и пришли к выводу, что изготовитель и не собирался его взрывать, ведь иначе никто не смог бы прочитать его записку. Позже нашли похожее устройство в пяти кварталов от офиса компании. По мнению экспертов, и оно не смогло бы взорваться. К новому году 1941 года полицейские получили письмо, составленное из вырезанных из газет букв. В нем говорилось о том, что автор письма вернется к своим планам после окончания войны и Con Edison ответит за свои поступки.

Иногда человек, которого позже назовут безумным подрывником, напоминал о своем существовании угрозами в адрес компании, но дальше слов дело не шло.

Library of Congress

Первый взрыв прогремел в марте 1951 года, когда этого уже и не ждали, — взорвалась урна на Центральном вокзале. В апреле взрыв произошел в телефонной будке неподалеку от библиотеки. Дальше — больше. Первые жертвы появились, когда "бомбер" решил устроить взрыв в туалете. Затем он вошел во вкус: взрывал метро, библиотеку, вокзал и станции, концертные залы, театры.

Всего он заложил 33 бомбы, из которых взорвались 22, пострадали 15 человек.

Поймали его в 1957 году, это удалось сделать с помощью психиатра, который составил его психологический портрет. Позже и сам подрывник себя выдал. Полиции оставалось только сопоставить данные.