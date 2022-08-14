Где нашли гениального физика, пропавшего в 1938 году

Внезапное исчезновение Этторе Майорана потрясло научное сообщество. Блестящий ученый с захватывающими карьерными перспективами пропал без вести. "Рамблер" рассказывает, чем он знаменит и куда сбежал.

Фото: Mondadori Collection Mondadori Collection

Этторе Майорана родился в знатной итальянской семье, с детства поражал всех математическими способностями, отлично играл в шахматы и поступил в римский университет, чтобы получить профессию инженера. Но там его уговорили заняться физикой, и это было верное решение, он присоединился к исследовательской группе знаменитого Энрико Ферми, работавшего над созданием первого в мире ядерного реактора.

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Он первый обнаружил неизвестную частицу с нейтральным зарядом и массой примерно равной массе протона, тогда Ферми пытался уговорить его опубликовать результаты эксперимента, но Майорана не счел это важным. Позже эксперимент повторил другой ученый, назвал эту частицу нейтроном и получил за нее Нобелевскую премию.

Он сформулировал двухкомпонентную теорию и предсказал существование фермионов Майораны, благодаря ему появилось важного направление атомной физики — радиочастотная спектроскопия.

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В 1933 году он съездил в Германию, а после возвращения на родину решил прекратить научную деятельность. Он вел затворнический образ жизни и практически не выходил из дома, еду ему приносила служанка, а стриг приходящий парикмахер. Через четыре года его уговорили вернуться к работе, он получил должность профессора на кафедре физики в университете Неаполя. Но через несколько месяцев понял, что не может продолжать.

Этторе Майорана снял деньги со всех счетов, купил билет на паром до Палермо. Через пару дней он отправил письмо директору университету с объяснениями, он упомянул "решение, которое стало… неизбежным". Но почти сразу он отправил телеграмму, в которой отменил свои предыдущие решения, а еще купил обратный билет из Палермо в Неаполь. Он писал "море не приняло меня", но еще раз упомянул, что в университет возвращаться не намерен. На самом деле он не сел на тот паром, и больше его никто никогда не видел, хотя семьи обещала вознаграждение тому, кто его найдет.