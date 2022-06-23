"Считали себя элитой": названо главное качество москвичей

Советский и российский сценарист, кинорежиссер и педагог Александр Бородянский назвал отличительные качества москвичей. Своим мнением деятель искусств поделился с журналом «Москвич Mag».
По словам сценариста, жители Москвы отличаются чванливостью. Именно за это их больше всего не любили в армии.
«На втором месте ленинградцы были. Москвичи, самые обычные ребята, почему-то все себя считали какой-то элитой и вели себя соответственно. Я служил три года, год уходил на то, чтобы из них выбить эту чванливость, и они становились идеальными, отличными ребятами», — сказал Бородянский.
Он уверен, что за много лет в характере москвичей ничего не поменялось, хотя в последнее время он мало общается с людьми.