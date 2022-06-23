Юрий Шатунов: биография, личная жизнь, фото

Редко можно было встретить подростка в 90-х, который бы не был бы очарован «Белыми розами», «Седой ночью» и «Розовым вечером». Слова и мотив этих песен на долгие годы врезались в память, и даже сейчас, в новом столетии, люди их поют и слушают.

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Кумир советской молодежи, культовый певец Юрий Шатунов, скончался 23 июня 2022 года. Утрата потрясла всю Россию. О том, как жил и творил легендарный артист, читайте в материале «Рамблера».

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Детство Юрия Шатунова

Шатунов родился 6 сентября 1973 года в небольшом городе Кумертау в Башкирской республике (население чуть больше 50 тысяч людей) в семье молодой пары Василия Клименко и Веры Шатуновой. Родители Юры поженились, когда Вере было всего 18, а Василию – 23. Но в их отношениях все было не так гладко, а Василий холодно отнесся к новорожденному мальчику, отчего даже фамилию ребенку дали мамину.

Первые годы жизни малыш жил у бабушки с дедушкой по материнской линии в пригороде Камертау. Когда ему исполнилось три годика, случилось сразу две трагедии – дедушка умер, а родители развелись.

Молодая мама забрала ребенка к себе, и они стали жить в деревне Савельевка. Позже она вышла замуж второй раз, но и этот брак не стал удачным, потому как супруг Веры страдал от проблем с алкоголем, что не могло не сказаться на мальчике – Юра часто убегал из дома, отправляясь к любимой бабушке.

В семь лет мальчик пошел в школу, а в 11 лет случилась еще одна, самая тяжелая трагедия, полностью изменившая жизнь ребенка. От почечной недостаточности умерла мать Юры. Казалось бы, ответственность за воспитание ребенка должен был взять отец, к тому времени уже взрослый мужчина. Но нет, любовь к наследнику у Василия Клименко так и не появляется.

Спустя много лет, Шатунов отвечал на вопрос о том, с кем бы из известных личностей он бы поговорил, если бы была возможность, отвечал, что это его родители:

«Я бы, если бы у меня была машина времени, с удовольствием бы слетал на шестнадцать с половиной лет назад пообщаться со своими родителями, так сказать познакомиться с ними».

Мальчика, оставшегося без матери, забирает его тетя Нина и увозит в поселок Тюльпан. Но и тут Юра не был тихим и спокойным и продолжал убегать из дома, а какое –то время он просто бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области.

В ноябре 1985 года была собрана комиссия по опекунство над 12-летним Юрой. Там к судьбе мальчика прониклась директор детского дома поселка Акбулак Валентина Тазекенова. Женщина уговорила комиссию определить ребенка в ее детский дом. Но в 1986 году женщину назначили директором школы-интерната № 2 города Оренбурга, в который позже перешел и Юра.

Шатунов рассказывал, что никаких детских мечтаний в это время у него не было:

«У меня не было детства. Оно прошло в интернате - там можно было мечтать разве только о том, чтобы побольше и почаще кормили…».

Однако в этом же интернате и начала зарождаться его творческая карьера.

Судьбоносная встреча с электриком

13-летний Юра, благодаря своему другу Славе, познакомился с электриком и по совместительству руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым.

«Еще в 11 лет я и не мечтал о том, чтобы стать артистом, а тем более работать в шоу-бизнесе! Все случилось благодаря моему интернатскому другу Славе Пономареву. Переехав в Оренбург и став в местном интернате руководителем технического кружка, он вспомнил обо мне. В то время композитору и музыканту Сергею Кузнецову нужен был солист для группы. Саша порекомендовал меня, и я, 13-летний мальчишка, приехал из Акбулака в Оренбург, еще не зная, что жизнь моя изменится в корне», — вспоминал Шатунов.

Кузнецов, встретив 13-летнего Юру, практически сразу понял, что это тот, кто ему нужен:

«Шатунов выглядел нахохленным, как чиж на мокрой ветке, подростком, но довольно симпатичным. И характер угадывался такой, какой нужен».

Помимо Юры и Сергея, к команде присоединились бас-гитарист Вячеслав Пономарев и Сергей Серков, отвечающий за светомузыку.

Днем рождения «Ласкового мая» считают 28 декабря 1986 года. Тогда ребята начали играть в местном доме культуры.

Первыми песнями в репертуаре маленькой оренбургской группы, которая скоро прославится на всю страну, стали «Вечер холодной зимы» и «Метель в чужом городе».

Название группы появилось случайно:

«Это была новогодняя дискотека в интернате. Кстати, название коллектива было придумано буквально за пару минут до выхода на сцену. В песне «Лето» были слова: «Нам кажется длинной зима-зима, но ласковый май вступит в права… » Решили объявить себя «Ласковым маем», хотя это название никому вначале не понравилось. Думали, со временем изменим. Но, видите, не пришлось…» — вспоминал Шатунов в одном из интервью.

До 1988 года группа успешно развивается, выступая на дискотеках в интернате и местном ДК «Орбита». Именно в это время родились главные хиты «Ласкового мая»: «Белые розы», «Седая ночь», «Ну, что же ты…», «Тающий снег».

В 1988 году Сергей Кузнецов записывает первый альбом группы в Доме детского творчества, а затем просто берет кассету и относит в железнодорожный киоск. Так голос Шатунова начинает первые шаги по всей России.

Чуть позже в одном из поездов кто-то громко слушал кассету «Ласкового мая». Так громко, что песни услышал один из пассажиров поезда, московский продюсер Андрей Разин, бывший тогда менеджером группы «Мираж». Голос неизвестного мальчика так его зацепил, что Разин должен был срочно его искать. Тогда он просто выходит из поезда на ближайшей станции и едет в обратном направлении. Прибыв в Оренбург, Шатунова Разин не застал, но зато забрал с собой в Москву Кузнецова и Пахомова. Чуть позже продюсер перевез в Москву и Юру. Парни стали жить в московском интернате № 24.

Уже осенью 1988 года Разин и Шатунов перезаписали «Белые розы» в профессиональной студии.

В январе 1989 года в программе "Утренняя почта" состоялась премьера клипа на эту песню. Юра стал знаменитым.

Конечно, группа не долго оставалась неизменной. В 1989 году Кузнецов, стоявший у ее истоков, и Пахомов покинули «Ласковый май». Продюсером стал Андрей Разин. Песни Шатунова стали играть в каждом советском доме, на каждой дискотеке и в каждом телевизоре.

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Юра мог давать по 8 концертов в день и по несколько десятков в месяц. Это была всесоюзная популярность.

Сам Шатунов рассказывал, что феномену его популярности нет объяснения:

«Этому нет объяснения. Просто песни, которые я исполняю, востребованы людьми. Возраст людей, которые приходят на мои концерты, самый разный – от 10 до 60 лет. Я пою так, как получается, каких-либо курсов по постановке голоса я не заканчивал. Эта искренность и привлекает людей на протяжении вот уже стольких лет».

Правда длилась мирная работа с Разиным совсем недолго. Уже в 1992 году Юра принял решение уйти из группы из-за того, что продюсер не выплачивал ему гонорары. Сразу после этого группа распалась, а Шатунов начал сольное плавание.

После мая

Юра отправился в Германию, получил образование звукорежиссера и продолжал работать студийно. Тогда его продюсером стал экс-директор «Ласкового мая» и его крестный отец Аркадий Кудряшов.

Дальше были новые сольные альбомы и композиции, среди которых «Звёздная ночь», «И упав на колени», «Чужая боль».

Многие новые песни Шатунову написал тот самый Сергей Кузнецов, с которым он начинал свой творческий путь в оренбургском интернате.

Несмотря на то, что популярность Шатунова со временем утихает, он продолжает выпускать новые альбомы, приезжает в Россию на концерты, записывает альбом ремиксов.

В 2002 году Юрий выпускает альбом «Седая ночь» с новыми версиями песен «Седая ночь» и «Детство». Альбом имел очень большой коммерческий успех. Хитом становится песня «Падают листья». Позже артист получает награду «Песня года 2002» за хит «Седая ночь».

В 2012 году был выпущен альбом «Я верю» и начался большой гастрольный тур в поддержку нового альбома «Я верю», в 2013-м вышли песни «А лето цвета» и «Тет-а-тет», а в 2014 году поклонники услышали треки «Грёзы», «Рядом с ней», «Поезда», «Жизнь моя».

В 2015-м Юрий Шатунов получил премию за вклад в развитие российского шоу-бизнеса.

Личная жизнь, жена, дети

После распада группы Шатунов жил в Германии, но продолжал творить для русского зрителя.

«Я просто живу в Германии, гражданство у меня российское. Я пою и люблю русского зрителя, поэтому сбегать на постоянное место жительства за границу не собираюсь».

Там же, в Германии в 2000 году, Юра познакомился с девушкой по имени Светлана. Они жили в одном отеле, и, как рассказывал артист, между ними сразу пробежала искра. Позже Светлана стала его женой. В начале отношений, по словам артиста, они разговаривали практически «на пальцах», потому что он не знал немецкого, а Светлана плохо говорила по-русски.

Кадр из видео

Вскоре у них родились двое детей – сын Дэннис и дочь Эстелла. О личной жизни Шатунов рассказывал мало, но в интервью всегда упоминал о том, как ему важно отцовство:

«Ты меняешься, у тебя появляется ответственность. Когда создаешь семью, не сразу, а постепенно к тебе приходит ощущение того, что от тебя много чего зависит. Ты являешься главой семейства и должен нести за все ответственность…»;

«Папа - это, во-первых, осознанно. Это у меня было не с бухты-барахты. Я этого хотел - и получил».

Последние годы

В последние годы артист активно выступал, записывал новые песни, гастролировал и делал коллаборации с новыми артистами. В 2019-м он выпустил альбом с любимыми песнями «Ласкового мая» в новой обработке. В начале 2022-го Юра гастролировал по городам России и выпустил клип на песню «Не спорь со мной».

При этом отношения с Разиным у него оставались противоречивые. Продюсер и звезда все еще спорили о правах на исполнение песен «Ласкового мая».

Соцсети

23 июня 2022 года СМИ о смерти Шатунова от обширного инфаркта. Артист скончался на 49-м году жизни по пути в больницу города Домодедово.

Соцсети

Когда-то, в 1990 году, отвечая на вопрос, есть ли в жизни вечная любовь, молодой Шатунов сказал:

«Доживу до 50 лет - тогда отвечу».