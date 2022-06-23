"Аферист из Tinder" предстанет перед судом против настоящего Леваева

"Аферист из Tinder" Шимон Хают, выдававший себя за сына израильского предпринимателя Льва Леваева, должен предстать перед судом против его семьи, подавшей на него иск. Об этом пишет издание Page Six.

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Пока неясно, появится ли сам Хают на слушании, поскольку он попросил судью провести разбирательства без его присутствия.

"Он не хочет испытывать публичное унижение, с которым ему предстоит столкнуться",

— предположил генеральный директор инвестиционного холдинга Leviev Group USA Чагит Леваев, которым владеет семья Леваева. "Аферист из Tinder" выдавала себя за миллионера Саймона Леваева – сына израильского бизнесмена Льва Леваева, который владеет крупнейшей компанией по производству бриллиантов LLD Diamonds.

Члены семьи Льва Леваева рассказали журналиста, что на протяжении многих лет получали жалобы от пострадавших от Хаюта женщин, но так и не смогли самостоятельно добиться справедливости.

"Мы годами страдали от деятельности афериста и выдохнули после выхода шоу на Netflix",

— уточнили они.