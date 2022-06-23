Блогерша показала «одежду верности» своего парня

Девушка рассказала, что была немного взволнована тем, что ее возлюбленный вместе с друзьями отправился на Крит. Однако, по словам инфлюэнсерши, избраннику удалось ее успокоить. Так, он прислал Эннимей селфи, где позировал в футболке, на которой было напечатано ее фото в бикини с подписью «Я люблю свою девушку». Юзерша отметила, что в таком виде ее возлюбленный посетил один из местных клубов. Кроме того, она продемонстрировала кадры из данного заведения, где мужчина отстраняется от танцующей рядом незнакомки.