Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+26° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
36 минут назад

Девушка разработала правила для желающих жить за счет мужчины женщин

Lenta.ru

Жительница Мичигана, США, разработала правила для женщин, желающих не работать и жить за счет мужчины. Об этом сообщает Metro.

Девушка написала правила для желающих жить за счет мужчин
Фото: lenta.rulenta.ru

22-летняя Лея Урил рассказала, что давно мечтала стать неработающей домохозяйкой. Ее мечта сбылась несколько месяцев назад, после того как она вышла замуж за 23-летнего Алана Урила. Пара встречалась раньше, но рассталась из-за того, что мужчина недотягивал до стандартов девушки и устраивал ее не по всем параметрам. В разлуке Алан понял, как ему дорога Лея, и изменился ради нее. Он открыл бизнес по ремонту домов, чтобы обеспечивать возлюбленную.

По словам Урил, на свиданиях до замужества она обращала внимание на то, открывает ли мужчина дверь и отодвигает ли стул в кафе для своей спутницы. Она считает, что дамы, желающие заполучить действительно щедрого и заботливого мужчину, должны смотреть на то, как он одет, комментирует ли цены в меню во время походов в рестораны. Важным показателем щедрости, по мнению британки, также является то, оставляет ли мужчина чаевые или жалеет денег официантам.

Сейчас девушка не работает, следит за домом и собаками и получает от мужа много внимания. Пара часто встречается на кофе посреди рабочего дня и много путешествует. Тем, кто хочет жить так же, как она, и ни в чем себе не отказывать, Урил рекомендует не соглашаться на меньшее и не закрывать глаза на мужские проступки.

«Я не думаю, что должно быть стыдно за то, что вы хотите быть девушкой или женой, сидящей дома. Это ваша жизнь, и вам выбирать, как вы хотите ее прожить», — заключила американка.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok под ником @thefreakshowcircus составила строгие правила пользования социальными сетями для парня. Первый пункт в списке — заблокировать в социальных сетях всех бывших девушек.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители