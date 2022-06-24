Жизнь с отчимом-тираном и пророчество о смерти: памяти Шатунова

В конце 80-х в Советском Союзе не было группы популярнее, чем «Ласковый май», а по юному вокалисту Юре Шатунову сходили с ума все девушки страны. Слава коллектива оказалось настолько мощной и долговечной, что, помимо основного состава, на концертах выступали дублеры, а Юрий Шатунов даже после распада группы продолжал оставаться культовой фигурой на отечественной сцене. Гастрольный график у музыканта был очень плотным: 20 июня Шатунов дал концерт в Подольске, завершив тур по Подмосковью, в октябре планировал отправиться на гастроли в Беларусь, затем вернуться в Россию и выступить для жителей Урала и Сибири. А через год поклонников творчества артиста, вероятно, ждал бы еще один грандиозный тур – в честь его 50-летия...

Фото: Мир24 Мир24

Но всему этому уже не суждено сбыться. Ночью 23 июня Юрия Шатунова не стало. Певец отдыхал в компании друзей и внезапно пожаловался на боль в области сердца. Сперва все решили, что это обычный спазм, однако осмотревшие Шатунова врачи поликлиники забили тревогу. Шатунова срочно повезли в больницу, но в карете скорой помощи его сердце остановилось. Спасти 48-летнюю звезду врачи не смогли.

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Mir24.tv вспоминает самые интересные факты из жизни музыканта.

Сирота при живых родителях

Нередки случаи, когда человек рождается и умирает в одну и ту же дату – такова горькая цикличность судьбы. В жизни Юрия Шатунова тоже прослеживаются мрачные совпадения: он умер по дороге в больницу и ровно при таких же обстоятельствах появился на свет – в карете скорой помощи. Это случилось 6 сентября 1973 года в башкирском городе Кумертау.

Но рождение сына Вера Шатунова (Юра всю жизнь носил фамилию матери) радостным событием назвать не могла – Юрий не был желанным ребенком. Когда он родился, Вере было всего 18 лет, а отцу будущей звезды – Василию Клименко – 23 года. Отношения в семье были далеки от идеальных, и Вера надеялась, что рождение ребенка укрепит брак. Но этого не произошло.

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Ни мать, ни отец не проявляли особого интереса к ребенку, и первые четыре года Юру воспитывали бабушка с дедушкой. После развода Вера второй раз вышла замуж. Казалось, у Юры наконец появился шанс обрести крепкую, любящую семью. Но жизнь с отчимом оказалась настоящим адом. Если родной отец относился к сыну с пренебрежением, то отчим был откровенно жесток, к тому же выпивал и часто закатывал скандалы. Юра стал все чаще убегать из дома.

Мать умерла, когда Юре было 11 лет. Некоторое время он жил у своей тети, которая первой отметила, что у мальчика хороший слух и стала прививать ему любовь к музыке. Но после смерти мужа она осталась с двумя собственными детьми на руках, на третьего сил уже не хватало. Так, в конце 1985 года Шатунов оказался в детском доме поселка Акбулак. Там он провел год, а затем его определили в школу-интернат №2 города Оренбурга. Здесь и началась музыкальная карьера исполнителя «Белых роз».

Из детдома – на музыкальный Олимп

Жизнь в интернате была несладкой, но Юре удалось завести друзей и постепенно освоиться. Свободное время парень посвящал игре в хоккей и футбол, и, если бы не руководитель музыкального кружка Сергей Кузнецов, вряд ли такие хиты, как «Белые розы» и «Седая ночь», вообще появились бы на свет.

Но молодой композитор был энтузиастом своего дела и решил создать из воспитанников интерната музыкальный ансамбль. Осенью 1986 года Кузнецов написал для коллектива первые песни – «Вечер холодной зимы» и «Метель в чужом городе». Помимо Шатунова, в состав коллектива вошли Вячеслав Пономарев (бас-гитара) и Сергей Серков (он отвечал за светомузыку). Чуть позже к группе присоединились второй солист Константин Пахомов, клавишник Александр Прико и барабанщик Игорь Игошин. Так появился «Ласковый май».

С 1986 по 1988 год группа выступала на дискотеках, давала концерты в родном интернате и местном ДК. «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…», «Тающий снег» – эти песни неслись буквально из каждого утюга и вмиг становились хитами.

В 1988 году группа выпустила первый альбом, кассету с которым Кузнецов отнес в один из музыкальных киосков и выручил за нее 60 рублей. В том же году эти записи случайно услышал в поезде Андрей Разин – тогда директор группы «Мираж». Разин быстро смекнул: мальчишек из приюта, исполняющих трогательные песни под аккомпанемент дешевых синтезаторов, можно легко превратить в звезд союзного масштаба. На ближайшей станции он сошел с поезда и направился в обратную сторону – в Оренбург.

Переезд в Москву, группы-двойники и новый «Ласковый май»

Разин перевез всю группу в Москву и устроил ребят в столичный интернат №24, там же первое время находилась репетиционная база. Слава обрушилась на юных музыкантов, как лавина. Фактически «Ласковый май» был первой «мальчуковой группой» в СССР, и в плане популярности среди молодежи им не было равных. Необычный тембр, привлекательная внешность, удачно подобранные концертные костюмы – все это составило беспроигрышную формулу успеха «Ласкового мая», и главные лавры доставались, конечно же, Шатунову.

Удивительно, что при всем этом сам музыкант оказался напрочь лишен звездной болезни. Даже в молодости, когда его, неопытного и неискушенного жизнью детдомовца, захлестнула такая слава, он старался вести себя скромно, держался подальше от навязчивых поклонниц и не пускался в загулы, как делали многие знаменитости.

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«Ласковый май» в своем привычном составе (оставим за скобками многочисленные группы-двойники, которые с подачи Разина гастролировали по всей стране и также собирали полные залы) просуществовал до 1992 года. Коллектив выпустил более 20 дисков и не раз становился рекордсменом по числу концертов и зрителей, одновременно присутствующих в зале.

В 1989 году между композитором и фактическим основателем группы Сергеем Кузнецовым и продюсером Андреем Разиным разгорелся конфликт. Каждый из них обладал большими амбициями и считал, что своим успехом группа обязана именно ему. В итоге Кузнецов решил создать новый проект, где он будет полновластным руководителем, и покинул группу. Разин же еще долго «кормился» за счет славы «Ласкового мая», а в 2009 году, когда произошел всплеск моды на все, что связано с 1980-ми, даже возродил группу и сам вошел в ее состав.

Жизнь в Германии и скандальный суд с Разиным

Юрий Шатунов после распада «Ласкового мая» уехал жить в Германию. Там в 2000 году он познакомился с будущей женой Светланой, юристом по профессии. Певец просто увидел незнакомую девушку на улицу и не смог оторвать от нее глаз. Впоследствии он признавался: это была любовь с первого взгляда. В 2006 году у пары родился первенец – сын Дэннис, а еще через 7 лет – дочь Эстелла.

В Германии Шатунов продолжал заниматься творчеством, но от живых выступлений на долгое время отказался и работал исключительно в студии. В 1992 году он выпустил свой первый дебютный альбом «Ты помнишь», записанный при поддержке и участии Сергея Кузнецова. В 1999 году в Германии состоялся релиз еще одной пластинки – «Дневник». Последний сольник певец выпустил в 2018 году, пластинка получила название «Не молчи...»

Не обошлось в жизни исполнителя и без скандалов. На протяжении шести лет Шатунов судился с Андреем Разиным из-за авторских прав. Разин требовал от певца, чтобы тот отказался от прав на исполнение песен «Ласкового мая», артист в свою очередь обвинял бывшего продюсера в том, что тот использует его фонограмму.