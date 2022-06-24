Какое состояние оставил после себя Пьер Нарцисс

21 июня стало известно, что звезда «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс умер. Причиной смерти артиста стала остановка сердца во время операции почки. Также известно, что мужчина не любил ходить по больницам, поэтому состояние его здоровья было плохим. Артист скончался в возрасте сорока пяти лет. У Пьера Нарцисса осталась супруга и дочь.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Сейчас пользователи сети активно обсуждают эту трагическую новость и следят за новыми подробностями. Одной из востребованных тем стала недвижимость и наследство, которое осталось после музыканта. Как известно в интернете, Пьер имел квартиру в Люберцах за семь миллионов рублей. По столичным меркам, это является, довольно, скромным жильем.

Однако, теперь семье также будут принадлежать все права на его творчество и песни. Помимо этого, в сети обсуждается информация о том, что Пьер Нарцисс после себя оставил виллу заграницей.