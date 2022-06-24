Феномен Артура Герке: как человек впадал в спячку

Достоверно известен один случай, когда человек впадал в зимнюю спячку, как медведь. Им был американец Артур Герке. Ученые долго изучали этот феномен и даже назвали его в честь человека, впадающего в спячку. О том, что с ним было, и почему это происходило — в материале “Рамблера”.

Фото: Watertown Historical Society Watertown Historical Society

Бармен, засыпающий на зиму

В американском штате Висконсин жил мужчина Артур Герке, который получил внезапную популярность прессы из-за того, что спал с ноября по апрель. Впервые он впал в спячку в 1913 году, и с тех пор ежегодно проводил этот ритуал. В 1935 о нем опубликовали статью в научном журнале висконсина, и мужчина стал местной достопримечательностью.

Он много рассказывал о своей жизни. Так, выяснилось, что он владел баром, где сам разливал гостям напитки. Во время его спячки его подменял сезонный бармен. После того, как имя Герке разлетелось по всем местным газетам, поток посетителей в баре увеличился.

Добродушный мужчина всегда говорил, что не считает сезонную спячку чем-то, что доставляло бы ему дискомфорт. Сам он говорил, что любит отдыхать, хоть и упускает различные развлечения.

“Я специально впадаю в спячку, чтобы избежать множества неприятностей. Конечно, сон — это не развлечение, но я еще живой и не умер”

Позднее врачи провели более детальное обследование и выяснили, что Герке страдал неврозами и депрессией из-за проблем с печенью, а также был уверен, что во сне орган лучше регенерирует.

Артур Герке скончался в 1942 году не от заболевания печени, а от анемии. Смерть наступила во сне.

Что говорят ученые

Во времена Артура Герке ученые были уверены, что в зимнюю спячку могут впадать только животные, но археологи помогли докопаться до сути этого вопроса. В Испании были найдены останки людей, которые могли впадать в анабиоз во время зимнего периода. Вероятнее всего, они умерли во время сна.