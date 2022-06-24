Самые непривлекательные мужчины секс-символы

Общество предъявляет строгие требования к женщинам секс-символам: стройная фигура, очаровательная улыбка, блестящие волосы и пышный бюст.

В то же время мужчине для того, чтобы стать секс-символом порой достаточно всего лишь обладать обаянием и харизмой.

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Подробнее о звездах, которых сложно назвать красавчиками, но от которых все и так без ума – в материале "Рамблера".

Адриано Челентано

У актера и музыканта весьма специфическая внешность, а в популярных картинах вроде "Укрощения строптивой" и "Безумно влюбленного" он и вовсе появляется с отнюдь не сексуальной лысиной, и при этом раз за разом покоряет сердце партнерши по фильмам красотки Орнеллы Мути. И не только ее: у итальянского актера миллионы фанаток по всему миру и, кажется, проблемы Челентано с густотой волос их со всем не волнуют.

Венсан Кассель

Маленькие глаза, тонкие губы и большие уши – эти черты едва ли выделяют Касселя в толпе других мужчин в лучшую сторону. Однако, очевидно, актеру удается компенсировать посредственную внешность незаурядным характером и внутренним стержнем. Иначе как в свое время ему удалось жениться на признанной красавице Монике Белуччи, а не так давно растопить сердце юной модели Тины Кунаки? К слову, Кассель старше Тины на 31 год.

Бенедикт Камбербэтч

Британский актер признавался, что в детстве его сравнивали с выдрой, и даже мать не считала Бенедикта красивым. Но как только на экраны вышел сериал "Шерлок", где Камбербэтч исполнил главную роль, он моментально обзавелся толпой фанаток. Возможно, дело в загадочности его образа в сериале – женщин привлекают таинственные персонажи. Или же в чувстве юмора и самоиронии, с которой актер относится в том числе и к своим внешним данным.

Жан Рено