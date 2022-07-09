Куда пропал преступник по прозвищу Мясник

Прозвище он получил из-за своей жестокости. Роберт Лерой Паркер, или Бутч Кэссиди, вошел в историю Дикого Запада как Мясник. "Рамблер" рассказывает, как прославился Мясник и куда он мог пропасть.

Фото: Wyoming Territorial Prison, Laramie Wyoming Territorial Prison, Laramie

Он родился 13 апреля 1866 года в семье мормонов и был старшим из тринадцати детей. Его детство прошло в усадьбе родителей, и ничто не предвещало, что он станет главарем банды. Считается, что первым его преступлением стала кража штанов из магазина, он тогда их вынес, оставив записку, что заплатит позже. Но на это была лишь разминка. Когда у родителей отобрали ферму по суду, он связался с Майком Кэссиди, фермером-скотоводом. Ходили слухи, что они вместе воровали скот с больших ферм.

Два года он провел в тюрьме, а когда вышел, собрал вокруг себя целую команду сообщников. Их называли Дикой бандой. Еще одним известным участником банды был Гарри Лонгбау, которого называли Сандэнс Кид.

В 1989 году Бутч решился на ограбление банка «Сан Мигель Валей Банк» в городе Теллурайд (штат Колорадо). Оттуда он вместе с подельниками вынес 20 тысяч долларов. Кроме банков, банда грабила поезда. В 1901 году Бутч Кессиди и Сандэнс Кид сбежали в Аргентину, где несколько лет работали на ранчо, но потом вернулись в старому ремеслу. А в 1908 году их поймали в Боливии. Тогда сообщили, что их застрелили. Но многие говорили, что они сумели сбежать и жили под вымышленными именами.