6 принцесс, чья супружеская жизнь была похожа на ад

Многие знают несчастливую историю Дианы Спенсер, когда принц Чарльз женился на ней, будучи влюбленным в совершенно другую женщину. Свадьба была роскошной, но счастье закончилось через пару лет, когда Чарльз все же возобновил отношения с любовницей. А когда Диана захотела развестись, это удалось сделать только после озвучивания семейных проблем на телевидении – до этого Елизавета II не давала согласия на расторжение брака.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

И таких историй среди принцесс XX-XXI века очень много, просто они не такие известные. Не у всех женщин с высоким статусом, положением и деньгами есть идиллия и счастье в семье. Но они скрывают свои слезы от вездесущих журналистов и подданных, улыбаясь на публике. О многих внутрисемейных проблемах общество узнавало только по прошествии многих лет.

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Грейс Келли

В свое время Грейс Келли была настоящей звездой Голливуда, особенно после того, как снялась в 3 шедеврах Альфреда Хичкока. Позднее она познакомилась с князем Монако Ренье III. Мужчина так красиво ухаживал и настолько очаровал актрису, что она оставила ради него карьеру и в скором времени вышла замуж.

Только супружеская жизнь была далека от идеальной. Грейс быстро разочаровалась в муже, ведь он оказался замкнутым, необщительным, закрытым человеком. Ренье ненавидел шумные мероприятия и практически не выходил в свет. Актриса же привыкла к вечеринкам, любила очаровывать и находиться в центре внимания.

К тому же, Ренье не разрешал жене сниматься в фильмах Хичкока, а ведь режиссер так уговаривал актрису вернуться в мир кино. В итоге все привело к постоянным изменам (с обеих сторон), ссорам и недопониманиям.

Супружеская жизнь закончилась через четверть века, причем при крайне трагических обстоятельствах. 13 сентября 1982 года Грейс с дочкой попала в ДТП: девушку спасли, а сама Грейс погибла в больнице.

Для Ренье это стало огромным ударом. Он больше не женился, хотя прожил еще 23 года. После смерти его похоронили рядом с любимой супругой.

Принцесса Хайя

Хайя бинт аль-Хусейн была дочерью короля Иордании, а в 2004 году вышла замуж за очень завидного жениха – правителя Дубая Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума. Все считали, что пара безумно счастлива, но все было совершенно иначе.

Через несколько лет Мохаммед к жене охладел, а из-за невозможности развода пара просто разъехалась по разным особнякам. В 2017 году Хайя, устав от одиночества, начала встречаться с одним из своих охранников. Параллельно она начала выяснять личные тайны своего супруга, например, почему падчерица Латифа несколько раз пыталась сбежать из-под опеки отца. Все это очень не понравилось Мохаммеду.

Хайе много раз угрожали, она находилась под постоянным моральным давлением. Когда ей удалось-таки сбежать с детьми в Великобританию, Хайя подала на развод. Судебные разбирательства длились долго, но женщина добилась своего. Несмотря на официальный развод, Хайя живет в страхе, что муж найдет ее и осуществит свой замысел.

Шарлен Уиттсток

Пловчиха из ЮАР Шарлен Уиттсток вышла замуж за одного из самых скандальных королей в истории Альбера II (король Монако), который еще в 90-е годы прослыл ловеласом. Через его постель прошли не только все самые красивые и известные модели и актрисы, но и так называемые секс-рабыни, которых насильно принуждали к половому акту с очень обеспеченными людьми.

Свадьба состоялась в 2010 году, причем всего за пару дней до церемонии Шарлен пыталась экстренно покинуть страну. Ее остановили стражи порядка, но никто из членов королевской семьи в подобном не признавался. Впрочем, на протяжении последующих несколько лет попытки бегства возникали не раз. Остепенилась женщина только в 2014 году, после рождения близнецов.

Принцесса Каролина

Принцесса Каролина – дочка упомянутых выше Грейс Келли и принца Монако Ренье III. В юношеском возрасте она полюбила простого парня, французского финансиста Филиппа Жюно, и пожелала выйти за него замуж. После долгих раздумий, родители дали-таки разрешение на данный союз, да зря.

Отношения проверку не прошли. Филипп был уличен в постоянных изменах, совсем не любил свою избранницу, и поговаривали даже, что и женился на ней только из-за азартного спора с друзьями. По итогу, спустя некоторое время брак был расторгнут.

Сара Фергюсон

Сара была подругой Дианы Спенсер, и именно принцесса подтолкнула принца Эндрю к своей протеже. Через год после начала отношений пара поженилась, на свет появилось две дочки.

Вот только жизнь, казалось бы, очень счастливой пары была совсем не райской. Первые 5 лет Сара видела мужа всего 40 дней в году. Постоянные разлуки отнюдь не послужили укреплению отношений – Эндрю даже не стеснялся крутить многочисленные романы на стороне, а Сара находила утешение в объятиях богатых мужчин. Пара совсем не жила вместе, но изображала искреннее семейное счастье.

Финал предсказуем – семья распалась, супруги оформили развод.

Принцесса Маргарет

Маргарет много лет встречалась с Питером Таунсендом, но ее сестра, королева Елизавета II, не давала согласия на брак. В итоге мужчина устал ждать любимую, разорвал с ней отношения и женился на другой женщине. Маргарет, назло ему, тут же выскочила замуж за фотографа Энтони Армстронга-Джонса.

Впрочем, мужчина показал себя с самой плохой стороны. Он изменял, проявлял равнодушие к жене, практически не появлялся дома. Убитая горем Маргарет начала пить, развлекалась на вечеринках, крутила романы. Брак давно был фикцией, но продлился несколько лет, вплоть до 1978 года.