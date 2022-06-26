Более 10 тысяч человек пришли попрощаться с Юрием Шатуновым

Попрощаться с популярным певцом Юрием Шатуновым пришли более десяти тысяч человек, как сообщается в Telegram-канале столичного ГБУ "Ритуал".

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Во время церемонии прощания всем пришедшим бесплатно раздавали воду, в связи с аномально высокой температурой воздуха, а маломобильных граждан, беременных женщин и тех, кто пришел с детьми, пропускают внутрь Троекуровского траурного зала без очереди.

Напомним, что известный поп-артист Юрий Шатунов скончался в Москве в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Тело певца кремируют.