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2 часа назад

Более 10 тысяч человек пришли попрощаться с Юрием Шатуновым

Мира Маркина

Попрощаться с популярным певцом Юрием Шатуновым пришли более десяти тысяч человек, как сообщается в Telegram-канале столичного ГБУ "Ритуал".

Более 10 тысяч человек пришли попрощаться с Юрием Шатуновым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время церемонии прощания всем пришедшим бесплатно раздавали воду, в связи с аномально высокой температурой воздуха, а маломобильных граждан, беременных женщин и тех, кто пришел с детьми, пропускают внутрь Троекуровского траурного зала без очереди.

Напомним, что известный поп-артист Юрий Шатунов скончался в Москве в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Тело певца кремируют.

Ранее мы писали, что рассказал директор певца о его смерти.

Люди,Юрий Шатунов,
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