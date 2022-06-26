Юра Шатунов. Мечта всех советских девочек

Внезапный инфаркт, до больницы довезли, но врачи оказались бессильны. Смерть Юрия Шатунова шокировала на этой неделе всех поклонников. Музыканту было всего-то 48 лет. Прощание с ним растянулось на два дня, завтра – закрытая церемония для друзей и родственников, а сегодня на Троекуровское кладбище приехали фанаты. По разным данным, от 10 до 14 тысяч человек. Об эпохе «Ласкового мая» рассказал корреспондент «МИР 24» Максим Красоткин.

Фото: Мир24 Мир24

Его первая песня стала последней. «Белые розы» Юрий Шатунов исполнил 20 июня в подольском ДК «Октябрь». Это был финал гастрольного тура.

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Впереди – трехмесячный отпуск, его начало он отмечал с друзьями в Подмосковье, тогда и почувствовал себя плохо. Музыканта сразу отвезли в приемный покой поликлиники поселка Растуново. Диагноз – инфаркт. Такие совпадения бывают редко: Юрий Шатунов родился в машине скорой помощи, там же у него наступила клиническая смерть.

«Инфаркт не совсем свежий – такое врачебное слово. Инфаркт примерно около суток, то есть около суток уже поражение сердца было. Возможно, что человек не чувствует инфаркта. Инфаркты бывают разных видов, они протекают под разными масками. Человек себя просто может плохо чувствовать, может недомогание быть. Как раз такая ситуация, скорее всего, была. Но мы знаем, что предшествовал этой ситуации очень плотный график у певца. Много выступлений, гастроли, физические, эмоциональные нагрузки могут способствовать таким вот событиям», – подчеркнул главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов.

Не добавляла здоровья и судебная тяжба с бывшим продюсером Андреем Разиным за авторские права на песни, которые сделали Шатунова известным. За неделю до смерти суд он выиграл.

«Шатунов за все эти годы не был замечен ни в каких подлых делах, так он еще долго судился с Разиным для того, чтобы эти песни у него забрать в пользу Кузнецова, не в свою», – сказал журналист Максим Кононенко.

Сергей Кузнецов – мелодист, создатель группы «Ласковый май» и автор ее песен. Он нашел Юру Шатунова в оренбургском интернате, где вел музыкальный кружок. Позже группа начала выступать на дискотеках в местном ДК.

Однажды кассету с песнями группы ее основатель отнес в торговую палатку на городском вокзале. Там ее услышал продюсер популярной тогда группы «Мираж» Андрей Разин и вскоре детдомовцы приехали в Москву. Их хиты уже через месяц пел весь Союз.

«Ласковый май» давал по восемь концертов в день и более 40 в месяц. Появились даже запасные составы группы. Так, Андрей Разин проверял бизнес-модель: фонограмма и гастроли в разных городах одновременно. Они стали миллионерами от попсы, в то время когда мэтры эстрады получали максимум 120 рублей с концерта.

«Одним коллективом вы много денег не заработаете. Нужно, чтобы коллективов было больше. Потому что потребность Советского Союза – это 15 государств, 250 миллионов человек. Вы даете один концерт, это пять тысяч человек, а у вас 250 миллионов. Что вы получаете? Да ничего», – объяснил продюсер Андрей Разин.

Но все-таки, сколько бы солистов ни было, «Ласковый май» у всех ассоциировался с Юрой Шатуновым. У советских девчонок тогда была одна любовь на всех.

«Доходили слухи, что поклонницы «Ласкового мая» и поклонницы группы «На-На» между собой выясняли между собой кто же лучше и круче, чья музыка лучше, чья музыка хуже», – сказал солист группы «На-На» Владимир Левкин.

«Каждый смотрел на это и понимал: если они могут, то и я могу. Это было как отражение в зеркале. Люди смотрели и видели себя», – отметила солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова.

Комнаты многих школьниц тогда украшали фотографии кумира. Яна Дроздова хранит ее и сейчас, а проходя мимо местного ДК, всякий раз вспоминает концерт, на котором побывала когда-то.

«Даже не помню, что за газета. Вот эта вырезка висела у нас на двери в пионерском лагере. Я ее сохранила, нам было тогда 12-13 лет, я ее сохранила и с тех пор лежит», – поделилась поклонница Юрия Шатунова Яна Дроздова.

Вместе с ней автограф музыканта и тетрадь с текстами песен, переписанными на слух с магнитофона. Все то, что возвращает в беззаботное детство.

«Знаете, в сердце есть такая комнатка. Как бы холодно снаружи не было, эту комнатку откроешь, а там тепло», – отметила Дроздова.