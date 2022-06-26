Почему Алсу отказалась от успешной карьеры

С момента начала творческой карьеры Алсу Сафиной прошло более 20 лет. Когда-то занявшая второе место на «Евровидении» певица сегодня в основном наслаждается семейной жизнью и ролью мамы в большом семействе. Она изредка записывает новые песни, дает концерты, соглашается на участие в телешоу вроде недавней «Маски». 27 июня Алсу отмечает 39-й день рождения.
Исполнительница хитов «Иногда» и «Зимний сон» родилась в семье предпринимателя, бывшего вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Ралифа Сафина. Позже он пошел в политику, стал членом Совета Федерации Федерального собрания России.
Замуж певица 16 лет назад вышла за сына банкира, предпринимателя Яна Абрамова. Теперь Алсу носит его фамилию. На свадьбе гулял весь российский бомонд, а свидетельство о браке молодоженам вручал в то время мэр Москвы Юрий Лужков.
На жизнь пара не жалуется — имеет апартаменты в Лондоне и Москве, роскошный особняк на Рублевке, недвижимость в Крыму. Алсу признается, что у нее давно поменялись приоритеты. «Раз в несколько лет я даю большие сольные концерты. На съемки продолжаю ходить, записываю песни — но это уже больше для своего удовольствия и тогда, когда у меня есть на это время». Артистка не жалеет, что ее амбиции кинозвезды так и остались нереализованными.
Карьеру певицы Алсу начала в 15 лет, а в 19 дебютировала в кино. Она даже получила актерское образование в ГИТИСе. Алсу мелькнула в эпизоде мелодрамы «Атлантида», затем сыграла привидение в британском молодежном фильме ужасов «Ловушка для призраков» и, наконец, появилась в роли дочери трактирщика Мадлен в «Тайнах дворцовых переворотов» у Светланы Дружининой.
В «Ловушке для призраков» прозвучала авторская песня Алсу на английском языке. На съемках у Дружининой певица едва не убилась.
«Я до этого никогда не сидела на лошади, а тут мне нужно было галопом скакать по снежному полю. Я много тренировалась, но в итоге в первом же дубле лошадь меня очень жестко скинула с себя. Я упала на копчик, на спину на лед, я не могла дышать».
Дело Алсу довела до конца, но больше в кино она не снималась. Певица отрицает, что муж оказал на нее какое-то давление и заставил в основном сосредоточиться на семье.
«Это было мое осознанное решение, потому что я хотела видеть каждую минуту, как растут мои дети, каждое новое слово, каждый новый успех. Я хотела быть полноценной мамой», — рассказала артистка «Русской теленеделе».
Детей у Алсу трое — две дочери и сын. Старшей Сафине скоро исполнится 16. У девушки высокий рост, эффектная внешность, и мама хотела бы видеть ее в модельном бизнесе. Но у Сафины свои планы на жизнь.
«Она у нас девочка очень серьезная, очень ответственная. Вся в учебе, хочет связать свою жизнь с наукой, с медициной, ее шоу-бизнес совершенно не интересует», — делится артистка.
Средней Микелле 14. Три года назад девочка оказалась замешана в скандал, связанный с телешоу «Голос. Дети». В шестом сезоне Микелла Абрамова победила по результатам голосования, но они показались многим подозрительными и были в итоге аннулированы «Первым каналом».
Однако отказываться от будущего, связанного с музыкой, средняя дочь Алсу не намерена, несмотря ни на что.
«Если у нее есть свободное время, и она не учится или не спит, то она поет. Либо в наушниках слушает музыку, либо это уроки по вокалу, либо мы в студии, либо это уже съемки какие-то. Она уже стала ведущей «С добрым утром, малыши». Она уже по-настоящему работает, и работает над собой в том числе», — не так давно хвасталась звездная мама.
Ее младшему Рафаэлю идет шестой год. Мальчик уже проявил интерес к музыке, научился играть гаммы на фортепиано и, по словам Алсу, «попадает во все ноты».