Лидер Green Day отказался от гражданства США

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Лидер рок-группы Green Day Джо Армстронг заявил, что намерен отказаться от гражданства США из-за решения Верховного суда отменить федеральные гарантии прав на аборты. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на заявление самого певца во время выступления в Лондоне.

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"Я отказываюсь от американского гражданства и переезжаю сюда", - приводит телеканал его слова.

Певец также критически высказался о текущей общественно-политической ситуации в США в нецензурных выражениях. "Я не шучу, - добавил он, обращаясь к британским слушателям. - Вы теперь будете слышать меня часто".