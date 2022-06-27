Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
3 часа назад

Лидер Green Day откажется от гражданства США из-за решения по абортам

ТАССиещё 1

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Лидер рок-группы Green Day Джо Армстронг заявил, что намерен отказаться от гражданства США из-за решения Верховного суда отменить федеральные гарантии прав на аборты. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на заявление самого певца во время выступления в Лондоне.

Лидер Green Day отказался от гражданства США
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

"Я отказываюсь от американского гражданства и переезжаю сюда", - приводит телеканал его слова.

Певец также критически высказался о текущей общественно-политической ситуации в США в нецензурных выражениях. "Я не шучу, - добавил он, обращаясь к британским слушателям. - Вы теперь будете слышать меня часто".

В пятницу Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов.

Люди,Джо Армстронг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители