Джон Леннон «спел» на фестивале Гластонбери

Легендарный британский музыкант и композитор, один из основателей The Beatles Пол Маккартни исполнил песню I’ve Got A Feeling вместе с виртуальным Джоном Ленноном. Выступление прошло в рамках музыкального фестиваля Гластонбери.

Фото: AP\TASS AP\TASS

Леннон появился на большом экране сцены. По словам Маккартни, идея виртуального дуэта принадлежит режиссеру Питеру Джексону – автору вышедшего в прошлом году трехсерийного документального фильма Get Back, созданного из архивных съемок студийной работы группы The Beatles. Кадры из фильма ранее уже использовались для выступлений Маккартни в ходе его очередного стадионного тура, получившего название Got Back.

«Я знаю, что это лишь виртуально, но да, это Джон. Мы снова вместе», – сказал Маккартни со сцены Гластонбери.

Выступление Пола Маккартни на фестивале продолжалось 2 часа 50 минут. Таким образом, 80-летний сэр Пол установил новый рекорд – он стал самым пожилым сольным хедлайнером Гластонбери. В общей сложности музыкант исполнил 36 песен.

Специальными гостями концерта Маккартни стали Дэйв Грол и Брюс Спрингстин.