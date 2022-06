Джон Леннон «спел» на фестивале Гластонбери

Легендарный британский музыкант и композитор, один из основателей The Beatles Пол Маккартни исполнил песню I’ve Got A Feeling вместе с виртуальным Джоном Ленноном . Выступление прошло в рамках музыкального фестиваля Гластонбери.

Леннон появился на большом экране сцены. По словам Маккартни, идея виртуального дуэта принадлежит режиссеру Питеру Джексону – автору вышедшего в прошлом году трехсерийного документального фильма Get Back, созданного из архивных съемок студийной работы группы The Beatles. Кадры из фильма ранее уже использовались для выступлений Маккартни в ходе его очередного стадионного тура, получившего название Got Back.