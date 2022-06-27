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1 час назад

Известная поэтесса рассказала о равнодушии к Венеции

Lenta.ru

Известная российская поэтесса Лариса Рубальская рассказала, что в течение многих лет ездила отдыхать в Венецию, однако осталась равнодушна к итальянскому городу. Беседу с ней публикует издание «Москвич Mag».

Известная поэтесса рассказала о равнодушии к Венеции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рубальскую спросили, где она могла бы жить кроме Москвы. В ответ поэтесса назвала себя фанатом российской столицы. По ее словам, она хочет возвращаться в Москву, где бы ни находилась. Рубальская призналась, что ей нравится Италия, но она не разделяет восхищение Венецией.

«Все умирают по Венеции, а я равнодушна — много лет ездила в санаторий или спа, в 30 минутах оттуда, но так и не влюбилась», — пояснила поэтесса.

Среди любимых городов Рубальская отметила Амстердам и Шанхай и добавила, что ей также нравится проводить время в Японии.

В Москве Рубальская последние 40 лет проживает на Кутузовском проспекте, в доме, построенном в 1936 году.

«Мощный, с высокими потолками, широкими стенами, хорошим двором. Правда, люди уже другие. Кутузовский — место для жилья не самое дешевое: интеллигенция, не имея средств, в последние годы сдала-продала квартиры и переехала в отдаленные места. А я по-прежнему гуляю у себя во дворе с собачкой», — рассказала поэтесса.

Ранее Рубальская рассказала, что 45-метровая квартира на Кутузовском проспекте ей досталась в наследство от матери. Поэтесса решила сдать эту квартиру, однако новый жилец обустроил там игорный дом.

Люди,Лариса Рубальская,
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