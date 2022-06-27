Елизавета II приняла участие в древней Церемонии ключей в Шотландии

Королева Великобритании впервые после празднования Платинового юбилея появилась на официальном мероприятии. Ее сопровождали младший сын, принц Эдвард, и его супруга Софи. Об этом пишет Daily Mail. Елизавета II стала участницей древней Церемонии передачи ключей, которая проходила в Холирудском дворце в Шотландии. Это официальная резиденция британских монархов, которая расположена в Эдинбурге. На исторической церемонии королеве вручили ключи от города и поприветствовали в "древнем и наследственном королевстве Шотландия". Почетный караул был предоставлен шотландскими гвардейцами и пехотным полком, который составляют горцы Аргайла и Сазерленда. На этой неделе Ее Величество планирует провести несколько встреч и в частности провести время с первым министром Шотландии Николой Стерджен. На мероприятиях Елизавету II будет сопровождать принц Чарльз. Ранее "Газета.Ru" сообщила, что датского принца Кристиана забрали из престижной школы из-за случаев насилия.