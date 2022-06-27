Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
2 часа назад

Елизавета II приняла участие в древней Церемонии ключей в Шотландии

Газета.Ru

Королева Великобритании впервые после празднования Платинового юбилея появилась на официальном мероприятии. Ее сопровождали младший сын, принц Эдвард, и его супруга Софи. Об этом пишет Daily Mail. Елизавета II стала участницей древней Церемонии передачи ключей, которая проходила в Холирудском дворце в Шотландии. Это официальная резиденция британских монархов, которая расположена в Эдинбурге. На исторической церемонии королеве вручили ключи от города и поприветствовали в "древнем и наследственном королевстве Шотландия". Почетный караул был предоставлен шотландскими гвардейцами и пехотным полком, который составляют горцы Аргайла и Сазерленда. На этой неделе Ее Величество планирует провести несколько встреч и в частности провести время с первым министром Шотландии Николой Стерджен. На мероприятиях Елизавету II будет сопровождать принц Чарльз. Ранее "Газета.Ru" сообщила, что датского принца Кристиана забрали из престижной школы из-за случаев насилия.

Елизавета II приняла участие в древней Церемонии ключей в Шотландии
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Люди,Елизавета II,Чарльз Виндзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители