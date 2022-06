Названы лучшие музыканты года

Дуэт Андерсона Паака и Бруно Марса Silc Sonic получил награду в номинации «Группа года», а также был отмечен за лучший альбом An Evening with Silk Sonic. Главным хип-хоп-артистом был признан Кендрик Ламар , в то время как главной рэпершей была объявлена Megan Thee Stallion. Среди R&B-исполнительниц победу одержала Джазмин Салливан, а среди R&B-исполнителей лидером стал The Weeknd .

В прошлом году главным хип-хоп-артистом по версии BET Awards стал Lil Baby. Лучшим рэп-альбомом признали Call Me If You Get Lost, записанный Tyler, The Creator. Лучшей песней стал трек WAP, исполненный Карди Би и Megan Thee Stallion.