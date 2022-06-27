Почему одна из любимых актрис Сталина умирала в нищете

Марина Ладынина довольно быстро стала известной каждому советскому человеку актрисой. В этом ей помогли роли в фильмах "Кубанские казаки", "Свинарка и пастух", "Трактористы" и "Богатая невеста". Она была удостоена большого внимания со стороны Сталина, а ведь восторга Иосифа Виссарионовича еще нужно было постараться заслужить. На счету актрисы было целых пять Сталинских премий.
Судьба Марины была не простой, как могло показаться зрителю. Бешеная популярность, благосклонность самого вождя, именитый муж - все это действительно было в ее биографии, однако довольно быстро закончилось и кардинально переменилось.
С мужчинами отношения у Ладыниной складывались не очень удачно, не смотря на то, что их вниманием она никогда не была обделена. Первый муж актрисы после развода с ней женился на ее сестре, однако бывшим супругам удалось до последнего оставаться близкими друзьями.
В ее судьбе были даже отношения с итальянским фашистом, что привело в итоге к многочисленным часам проведенным на Лубянке и запретом работать в театре и выезжать из столицы.
Из-под назойливого внимания спецслужб Ладынину тогда буквально вытащил ее будущий муж, известный советский режиссер и крайне влиятельный человек Иван Пырьев. Он не раз ездил на Лубянку, дабы добиться разрешения для Марины сняться в его картине "Богатая невеста". Однако когда уже и их пара распалась, поговаривают, что сам Пырьев наложил запрет на любые съемки с участием Марины. Так закончилась ее карьера, ведь ее действительно перестали звать в кино.
Помимо того, что Пырьев лишил Ладынину карьеры, он еще и забрал себе их общего ребенка. После развода сын остался жить с отцом, а сам Пырьев распространял лживые слухи о том, мол Ладынина отказалась от ребенка.
Последним местом работы актрисы был театр Киноактера, но и оттуда она была уволена, после чего последовали десять лет почти полного затворничества актрисы. Она не выходила в люди, жила на крохотную пенсию, которую ни на что не хватало. Ее изредка все же навещали сын и внук, однако почти единственным ее другом оставалась сиделка, которая, как уже после смерти актрисы рассказывали знакомые, преследовала лишь корыстные цели, ухаживая за звездой.
Одной из тех, кто помогал Ладыниной в последние годы ее жизни была жена экс-президента Ельцина - Наина Иосифовна. Она регулярно помогала актрисе деньгами и лекарствами. Однако, как стало известно позже, почти всеми средствами советской любимицы распоряжалась та самая сиделка, которая почти ничего не позволяла актрисе решать самой, всячески отгораживая ее от внешнего мира.
Марина Ладынина умерла в 2003 году, поскользнувшись на полу в своей ванной комнате. Сиделка заметила ее лишь к вечеру того рокового дня, однако врачи уже не смогли спасти актрису.
После ее смерти девушка, ухаживающая за ней последние годы, представлялась везде племянницей Ладыниной и даже пыталась выбить себе часть наследства за свои "заслуги".