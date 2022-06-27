Почему одна из любимых актрис Сталина умирала в нищете

Марина Ладынина довольно быстро стала известной каждому советскому человеку актрисой. В этом ей помогли роли в фильмах "Кубанские казаки", "Свинарка и пастух", "Трактористы" и "Богатая невеста". Она была удостоена большого внимания со стороны Сталина, а ведь восторга Иосифа Виссарионовича еще нужно было постараться заслужить. На счету актрисы было целых пять Сталинских премий.

Фото: Кадр из фильма "Кубанские казаки" Кадр из фильма "Кубанские казаки"

Судьба Марины была не простой, как могло показаться зрителю. Бешеная популярность, благосклонность самого вождя, именитый муж - все это действительно было в ее биографии, однако довольно быстро закончилось и кардинально переменилось.

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С мужчинами отношения у Ладыниной складывались не очень удачно, не смотря на то, что их вниманием она никогда не была обделена. Первый муж актрисы после развода с ней женился на ее сестре, однако бывшим супругам удалось до последнего оставаться близкими друзьями.

В ее судьбе были даже отношения с итальянским фашистом, что привело в итоге к многочисленным часам проведенным на Лубянке и запретом работать в театре и выезжать из столицы.

Из-под назойливого внимания спецслужб Ладынину тогда буквально вытащил ее будущий муж, известный советский режиссер и крайне влиятельный человек Иван Пырьев. Он не раз ездил на Лубянку, дабы добиться разрешения для Марины сняться в его картине "Богатая невеста". Однако когда уже и их пара распалась, поговаривают, что сам Пырьев наложил запрет на любые съемки с участием Марины. Так закончилась ее карьера, ведь ее действительно перестали звать в кино.

Помимо того, что Пырьев лишил Ладынину карьеры, он еще и забрал себе их общего ребенка. После развода сын остался жить с отцом, а сам Пырьев распространял лживые слухи о том, мол Ладынина отказалась от ребенка.

РИА Новости

Последним местом работы актрисы был театр Киноактера, но и оттуда она была уволена, после чего последовали десять лет почти полного затворничества актрисы. Она не выходила в люди, жила на крохотную пенсию, которую ни на что не хватало. Ее изредка все же навещали сын и внук, однако почти единственным ее другом оставалась сиделка, которая, как уже после смерти актрисы рассказывали знакомые, преследовала лишь корыстные цели, ухаживая за звездой.

Одной из тех, кто помогал Ладыниной в последние годы ее жизни была жена экс-президента Ельцина - Наина Иосифовна. Она регулярно помогала актрисе деньгами и лекарствами. Однако, как стало известно позже, почти всеми средствами советской любимицы распоряжалась та самая сиделка, которая почти ничего не позволяла актрисе решать самой, всячески отгораживая ее от внешнего мира.

Марина Ладынина умерла в 2003 году, поскользнувшись на полу в своей ванной комнате. Сиделка заметила ее лишь к вечеру того рокового дня, однако врачи уже не смогли спасти актрису.