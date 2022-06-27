Устои хакасского шаманизма

Хакасская шаманка Шончалай Ховенмей сейчас проживает в Москве. Однако ритм жизни современного мегаполиса не мешает ей соблюдать национальные традиции коренного населения ее родной республики.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

На голове преподавателя искусств северного танца и шаманской психоэнергетики Шончалай Ховенмей — национальный головной убор. Снаружи он украшен красными, бордовыми, зелеными и белыми каменьями, бисером и ракушками. А верхнюю и нижнюю часть головного убора опоясывает соболиный мех.

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— Его мне привезла подруга из Восточной Сибири, муж которой занимается охотой, — рассказывает Шончалай. — На самом деле все элементы моей одежды — это подарки от друзей и родственников. Например, мое платье соткано из тканей, которые мне привезли знакомые из Китая.

Костюм хакасской шаманки украшен цветочным орнаментом. По словам Шончалай, растительный узор отражает воссоединение с природой.

Платье хранительницы традиций коренного населения украшено нагрудником, который называется «пого». Это один из самых примечательных элементов национального костюма хакасских шаманов. Украшение, по своей форме напоминающее подкову или полукруг, вышито разноцветным бисером, кораллом и перламутром. Многие эксперты сходятся во мнении, что орнамент может означать стилизованное изображение богини Умай — древнейшего женского божества тюркских и монгольских народов, которая считается покровительницей детей и рожениц. Но точное значение рисунков этого элемента костюма пока не расшифровано.

— Можно сказать, что этот элемент одежды — часть наследия, которое получено хакасами благодаря хранившим традиции предкам, — поясняет шаманка Шончалай Ховенмей. — Важно понимать, что «пого» имеет не только этническую или эстетическую, а еще и социальную функцию.

Национальный костюм коренного населения Республики Хакасии Шончалай надевает, когда исполняет, например, фрагменты местного героического эпоса «Ах Хан», который переводится как «Белый Хан». Это произведение шаманка исполняет в стиле «хай» — национальной гортанной манерой пения. Как правило, исполнение ведется под аккомпанемент шестии семиструнного музыкального щипкового инструмента — «чатхан».

— Чаще всего я исполняю зачин этого героического эпоса — самого популярного фольклорного жанра у хакасов. У нас он называется «алыптыг нымах», — делится Шончалай. — В центре внимания этого произведения — героические подвиги богатырей, которые защищают свой народ и свою землю от завоевателей.

Музыка, слова и ритм составляют единое целое этого произведения. Благодаря такому синтезу, если так можно выразиться, в человека входит энергия рода, ощущается принадлежность к своему народу.

Интересно, что суть сюжета этой истории, рассказывает шаманка, может быть полезна не только для хакасского народа, но и для всех.

— Он повествует о том, что каждый должен отстаивать ценности своего народа, несмотря на препятствия, с которыми ему приходится сталкиваться в жизни,

— говорит она.