Правила жизни китайцев, которые покажутся вам странными

У многих жителей Китая есть свои традиции, которые связаны с древней восточной культурой. Как и в других странах, со временем эти обычаи трансформировались под привычки современных людей. Так как восточная культура очень далека от нас, многие традиционные вещи, которые делает практически каждый китаец, могут показаться нам странными. О самых необычных из них — в материале “Рамблера”.

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Пить кипяток

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Если вы поедете в Китай, то первым делом обратите внимание на людей, которые носят с собой бутылочки с кипятком. Либо это будет термос, либо пластик с конденсатом, где виднеется пар. Сами китайцы уверены, что кипяток помогает организму переваривать пищу, а еще может избавить от всех болезней. Поэтому не стоит удивляться, что взамен помощи прохожие предложат вам кипятка.

Эта привычка связана с тем, что в Китае в 90-х были проблемы с чистой водой. Поэтому, чтобы обеззаразить ее, люди ее кипятили, но в жарком климате она не успевала остывать. Так и получилось, что китайцы привыкли пить кипяток.

Не желать здоровья и аппетита

В китайском нет фраз, которые бы были аналогами русского: “будь здоров” и “приятного аппетита”. Когда кто-то садиться за стол она произносят фразу: “кушайте медленнее”, что призывает китайцев наслаждаться пищей и можно трактовать как пожелание аппетита, но имеющее другой смысл. Когда в Китае кто-то чихает, ему говорят “сто лет” как пожелание дожить до этого преклонного возраста, что равносильно пожеланию здоровья.

Оголять живот мужчинам

Если у нас в жару с открытым животом ходят только женщины, то в Китае такое практикуют и мужчины. Причем делают они так не только у себя дома или на даче, а могут ходить в таком виде по улицам в центре города, на работе в офисе или ехать в общественном транспорте. Однако дело тут не только в том, чтобы организм охлаждался. В Китае считается, что чем больше живот у мужчины, тем выше его достаток. Таким образом, они демонстрируют свою состоятельность и позволяют циркулировать энергии “Ци”.

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