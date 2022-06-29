Американец прошел почти 5 километров с гитарой на подбородке

Американец попал в Книгу рекордов Гиннесса, пройдя почти 5 километров с гитарой на подбородке. Об этом сообщает портал UPI.

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Дэвид Раш, побивший уже около 250 мировых рекордов Гиннесса, прошел 4,8 километра, балансируя гитарой на подбородке. Всего мужчине удалось преодолеть 13 кругов на стадионе для бега. На установку нового рекорда американцу потребовался 1 час и 7 минут.