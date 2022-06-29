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29 июня

Американец прошел почти 5 километров с гитарой на подбородке

Газета.Ruиещё 1

Американец попал в Книгу рекордов Гиннесса, пройдя почти 5 километров с гитарой на подбородке. Об этом сообщает портал UPI.

Американец прошел почти 5 километров с гитарой на подбородке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дэвид Раш, побивший уже около 250 мировых рекордов Гиннесса, прошел 4,8 километра, балансируя гитарой на подбородке. Всего мужчине удалось преодолеть 13 кругов на стадионе для бега. На установку нового рекорда американцу потребовался 1 час и 7 минут.

Раш рассказал, что в процессе ему приходилось "бороться с легким ветерком", а после того, как гитара упала, он почувствовал головокружение и головную боль. Мужчине потребовалось время, чтобы прийти в себя.

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