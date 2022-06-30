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30 июня

Умерла художница Маргарет Кин, о которой сняли "Большие глаза"

Газета.Ruиещё 2

Художница Маргарет Кин скончалась 26 июня в возрасте 94 лет. Об этом сообщает New York Post. Смерть Кин подтвердил продюсер и сценарист Ларри Карасевски, работавший над посвященным художнице байопиком "Большие глаза" (2014).

Умерла художница Маргарет Кин, о которой сняли "Большие глаза"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Благодарен за время, которое было подарено нам, чтобы познакомиться с этим прекрасным человеком. Десятилетие понадобилось, чтобы привести "Большие глаза" на большой экран. Но история того, как она пережила абьюз, была важна",

- написал он.

Известно, что в детстве Маргарет Кин потеряла слух, что заставило ее сконцентрироваться в своей живописи на глазах.

Работы Кин стали популярны в 1960-е, тогда об их авторстве заявлял второй муж художницы Уолтер, он открывал галереи, давал интервью. В 1965 году супруги развелись.

В 1970 году Маргарет заявила, что сама писала картины. В 1986 году судья постановил, что Уолтер и Маргарет должны нарисовать характерных для живописи Кин большеглазых детей прямо в суде. С этим справилась только Маргарет. В фильме 2014 года художницу сыграла Эми Адамс.

Люди,Эми Адамс,
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