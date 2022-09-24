Почему Сталин хотел сделать 5-часовой рабочий день

Восьмичасовой рабочий день давно стал нормой для нас, и уже сложно представить, что трудовые будни могли бы длиться меньше. Однако у Иосифа Сталина были другие мысли на этот счет. В частности, у него была идея ввести 5-часовой рабочий день для советских граждан. С какой целью? Разбирался "Рамблер".

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За год до смерти лидера СССР в 1952 году вышел сборник статей "Экономические проблемы социализма в СССР", автором которых был Сталин. Именно в этом сборнике он поделился своими мыслями на тему того, какого распорядка дня на самом деле должны придерживаться советские граждане.

В книге Сталин настаивал на том, что рабочий день нужно сократить до пяти часов. Но не для того, чтобы советские рабочие праздно отдыхали. Сталин был убежден, что люди должны регулярно развиваться – как физически, так и умственно – а для этого нужно выделять время на учебу даже во взрослом возрасте. Очевидно, что рабочие, которые трудились по 8 и даже по 12 часов в день, не могли себе этого позволить.

По мнению Сталина, учеба для советского человека была важна в первую очередь для того, чтобы он мог сменить место работы при необходимости. Возможно, в это трудно поверить, но глава правительства СССР был убежден, что граждане не должны быть всю жизнь прикованы к одному рабочему месту. Им нужно осваивать новые профессии, а для этого необходимо время на учебу.