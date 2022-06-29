Крис Пратт рассказал об истинном отношении к религии и церкви

«Религия долгое время была чертовски угнетающей. Я думаю, есть разница между тем, чтобы быть религиозным человеком — соблюдать обычаи, созданные человеком, и испытывать благоговейный страх перед настоящим Богом, — и использовать религию, чтобы контролировать людей, отнимать у них деньги, землю, жестоко обращаться с детьми, оправдывать ненависть. Делать все, что угодно. Зло, которое притаилось в сердце у каждого человека, стало частью религии».

Пратт убежден, что пользователи социальных сетей начали осуждать его за религиозные убеждения после выступления на церемонии вручения наград MTV Movie & TV Awards в 2018 году. Тогда в своей благодарственной речи актер произнес такую строчку: «Бог есть. Бог любит тебя. Бог хочет для тебя самого лучшего». В результате хейтеры причислили актера к молодому евангелическому движению Хиллсонг, которое давно осуждают за консервативные взгляды. Церковь, в том числе, выступает против ЛГБТ-сообщества.