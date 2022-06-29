Австралиец за час отжался 3182 раза и установил мировой рекорд

За отведенное время мужчина выполнил 3182 повторения. Результат 28-летнего механика Даниэля Скали занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Это уже его второй рекорд - в прошлом году мужчина больше девяти часов простоял в планке, показав лучший в мире результат. По словам австралийца, в этот раз ситуацию усложнял комплексный региональный болевой синдром. Он развился, когда Даниэль сломал руку. Несмотря на залеченную травму, мозг мужчины все еще посылает болевые сигналы в конечность.