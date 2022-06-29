Австралиец за час отжался 3182 раза и установил мировой рекорд

Житель Австралии установил мировой рекорд по количеству отжиманий за час, пишет GoodNews Network.
За отведенное время мужчина выполнил 3182 повторения. Результат 28-летнего механика Даниэля Скали занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Это уже его второй рекорд - в прошлом году мужчина больше девяти часов простоял в планке, показав лучший в мире результат. По словам австралийца, в этот раз ситуацию усложнял комплексный региональный болевой синдром. Он развился, когда Даниэль сломал руку. Несмотря на залеченную травму, мозг мужчины все еще посылает болевые сигналы в конечность.
"Мягкое прикосновение, ветер или легкое движение могут вызвать невыносимую боль. Я хотел доказать себе, что научился с ней справляться,"
- рассказал Скали.
Даниэль, устанавливая рекорд, собрал $61 тыс., которые уйдут на благотворительность. Также мужчина добавил, что это точно не последнее его достижение. Ранее пятилетняя девочка написала книгу и установила мировой рекорд.