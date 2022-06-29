102-летние близняшки раскрыли секрет долголетия

Старейшие сестры-близнецы отпраздновали свой 102-й день рождения и раскрыли секреты долголетия. Об этом рассказало издание Daily Mirror.

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Эдит Дамблтон и Доркас Тобин родились с разницей в 45 минут 28 июня 1920 года в Банбери, Оксфордшир.

Женщины считаются третьими по старшинству близнецами в мире и старейшими в Великобритании, пережившими 25 премьер-министров и четырех монархов.

Сестры сейчас живут в двух часах езды друг от друга, но каждый вторник проводят время вместе. На двоих у них пятеро детей, девять внуков и 22 правнука.

На вечеринке по случаю их дня рождения Эдит сказала:

"Это чудесно, что мы дожили до такого возраста, потому что мы не знаем никого, кому было бы около 100 лет, так что для нас это невероятно!"

Женщины рассказали, что до сих пор чувствуют силы и берут от жизни максимум.

Близняшки рассказали, что жили они всегда скромно, но в удовольствиях себе не отказывали

"У нас никогда не было много всего, поэтому мы не могли много потерять, и это избавило нас от стресса...

Я очень благодарна за то, что, хотя у нас была скромная жизнь, в ней было много удовольствия. И хоть у нас были плохие времена, нам удалось пережить много хороших моментов и наслаждаться жизнью".

Тобин также призналась, что счастливой в этом возрасте ее делает хобби:

"У меня есть небольшая теплица, и я немного занимаюсь садоводством, а это делает меня счастливой".