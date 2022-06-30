Как воспитывала детей кровожадная Магда Геббельс

Гитлер называл Магду Геббельс "образцом немецкой женщины". Ее ставили в пример другим женам и матерям, но между тем Магда отличалась кровожадностью, от чего особенно страдали ее дети. Подробнее о жене самого ближайшего соратника Гитлера –Йозефа Геббельса – в материале "Рамблера".

История Магды

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Магда была замужем дважды. С первым супругом 19-летняя немка познакомилась в купе поезда. На первый взгляд партия казалась крайне удачной: 39-летний миллиардер Гюнтер Квандт недавно овдовел, но уже искал новую пассию, и юная блондинка его быстро привлекла.

Несмотря на внушительное состояние, Квандт оказался жутким скрягой: мечты Магды о путешествиях и богатых приемах не сбылись. Более того, даже на самые мелкие расходы девушке приходилось вымаливать средства у супруга. Отчасти поэтому их отношения были далеки от идеала. Родственники Гюнтера называли Магду "выскочкой", а сам он требовал, чтобы жена воспитывала его пятерых детей: двоих от первого брака и троих усыновленных, которых Квандт взял к себе после гибели друга.

К счастью Магды, брак с Гюнтером продлился недолго. В Берлине она завела роман со студентом-евреем Виктором Арлозоровым. Квандт обнаружил его письма к Магде и выгнал жену на улицу, но девушка не планировала оставаться ни с чем. Вместе с вещами она захватила с собой послания Гюнтера любовницам и предоставила их на суде. Неверность мужа позволила Магде заполучить большой капитал, квартиру в Берлине, содержание, право пользоваться поместьем и опеку над единственным сыном, рожденным в браке, Харольдом.

В Геббельса немка влюбилась в 1930-м: она была обескуражена речами Йозефа и вступила ради него в партию. Уже спустя год Магда стала личной помощницей Геббельса, а потом и его женой. Свидетелем на свадьбе был Гитлер.

Дети Геббельсов

Геббельс не хранил верность жене, и она платила ему той же монетой. Более того, ходили слухи, что у Магды были серьезные чувства к Гитлеру, и это было взаимно, но он заявил: "Моя невеста – Германия". Магде пришлось остаться с Геббельсом только ради того, чтобы быть ближе к фюреру.

Немка родила Геббельсу шестерых детей: Хельгу, Хильдегарда, Хельмута, Хольдине, Хедвига и Хейдруна. Всех детей, кроме старшей Хельги, Магда воспитывала по заветам Третьего рейха и руководствовалась книгой Иоганны Хаарер "Немецкая мать и ее первенец". Хельге удалось избежать этой участи, поскольку книга вышла после ее рождения.

Deutsches Bundesarchiv

С остальными детьми не церемонились. Их было принято оставлять в одиночестве и игнорировать плач, ведь если постоянно вытирать слезы ребенку, из него вырастет "маленький, но непримиримый домашний тиран".

Дети развлекались, играя в машинки с игрушечным Гитлером внутри, а вечером семья Геббельсов собиралась за настольными играми. Бросая кубики и двигая фишки, они уничтожали английский флот или выгоняли евреев из города.

Смерть

В последние дни войны Магда написала письмо старшему сыну от первого брака, который в тот момент попал в лагерь военнопленных в Северной Африке:

"Мир, который придёт после фюрера, не стоит того, чтобы в нем жить, поэтому я и беру детей с собой, уходя из него. Жалко оставить их жить в той жизни, которая наступит".