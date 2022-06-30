Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
21 час назад

Канье Уэст пригрозил судом названной в честь его альбома бургерной

Lenta.ru

Американский рэпер Канье Уэст пригрозил судом хозяину бургерной в Мельбурне, столице австралийского штата Виктория. Об этом сообщает DailyMail.

Канье Уэст пригрозил судом названной в честь его альбома бургерной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сам ресторан, владелец которого являлся большим поклонником Уэста, был назвал в честь первого альбома исполнителя The College Dropout. Здание было украшено фресками с изображением артиста, а некоторые блюда были названы в его честь.

Адвокаты 45-летнего рэпера пригрозили хозяину заведения судом, заявив о том, что Канье не давал согласие на использование своих изображений и имени. Логотип ресторана был изменен, а фреска с его изображением — снята.

Владелец бургерной Марк Элкхури признался, что был разочарован угрозой судебного иска от исполнителя, так как, по его словам, созданное им заведение являлось «данью уважения» артисту.

В начале лета хип-хоп исполнитель решил сделать перерыв в своей карьере и не заниматься созданием новых музыкальных релизов на протяжении года.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители