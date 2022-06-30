Канье Уэст пригрозил судом названной в честь его альбома бургерной

Американский рэпер Канье Уэст пригрозил судом хозяину бургерной в Мельбурне, столице австралийского штата Виктория. Об этом сообщает DailyMail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Сам ресторан, владелец которого являлся большим поклонником Уэста, был назвал в честь первого альбома исполнителя The College Dropout. Здание было украшено фресками с изображением артиста, а некоторые блюда были названы в его честь.

Адвокаты 45-летнего рэпера пригрозили хозяину заведения судом, заявив о том, что Канье не давал согласие на использование своих изображений и имени. Логотип ресторана был изменен, а фреска с его изображением — снята.

Владелец бургерной Марк Элкхури признался, что был разочарован угрозой судебного иска от исполнителя, так как, по его словам, созданное им заведение являлось «данью уважения» артисту.