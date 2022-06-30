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19 часов назад

Звезда OnlyFans живет в фургоне Барби и снимает видео для блога

Газета.Ru

Блогер из Великобритании продала загородный дом, отреставрировала фургон, и теперь путешествует по стране, снимая контент для OnlyFans. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда OnlyFans живет в фургоне Барби и снимает видео для блога
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Хонор Мэй Спенсер из Натсфорда сама создала из обычного фургона "квартиру-студию на колесах". Она сделала всю изоляцию, проводку и сантехнику, а также уложила плитку в душе. Теперь, когда фургон стал ее постоянным местом жительства, 26-летняя девушка путешествует по Великобритании, зарабатывая в месяц сумму, в рублевом эквиваленте составляющую 255 тысяч, создавая контент для OnlyFans и социальных сетей. В ее фургоне есть душ и кухня с полноразмерной газовой плитой, а также зона отдыха, которая превращается в кровать, которую она делит со своими двумя собаками.

"Здесь даже есть полноразмерный гардероб и место для хранения почти всех моих туфель на высоких каблуках. Я даже поставила плинтуса и сделала декоративную отделку, чтобы фургон выглядел, как элитная лондонская квартира",

— рассказала Спенсер.

Блогер также призналась, что семидневная рабочая неделя негативно сказывалась на ее отношениях и психическом здоровье, когда она жила в городе. Ранее производитель сыра из Великобритании посоветовал заворачивать продукт в пергамент.

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