Звезда OnlyFans живет в фургоне Барби и снимает видео для блога

Хонор Мэй Спенсер из Натсфорда сама создала из обычного фургона "квартиру-студию на колесах". Она сделала всю изоляцию, проводку и сантехнику, а также уложила плитку в душе. Теперь, когда фургон стал ее постоянным местом жительства, 26-летняя девушка путешествует по Великобритании, зарабатывая в месяц сумму, в рублевом эквиваленте составляющую 255 тысяч, создавая контент для OnlyFans и социальных сетей. В ее фургоне есть душ и кухня с полноразмерной газовой плитой, а также зона отдыха, которая превращается в кровать, которую она делит со своими двумя собаками.