Звезда OnlyFans живет в фургоне Барби и снимает видео для блога

Блогер из Великобритании продала загородный дом, отреставрировала фургон, и теперь путешествует по стране, снимая контент для OnlyFans. Об этом сообщает Daily Mail.
Хонор Мэй Спенсер из Натсфорда сама создала из обычного фургона "квартиру-студию на колесах". Она сделала всю изоляцию, проводку и сантехнику, а также уложила плитку в душе. Теперь, когда фургон стал ее постоянным местом жительства, 26-летняя девушка путешествует по Великобритании, зарабатывая в месяц сумму, в рублевом эквиваленте составляющую 255 тысяч, создавая контент для OnlyFans и социальных сетей. В ее фургоне есть душ и кухня с полноразмерной газовой плитой, а также зона отдыха, которая превращается в кровать, которую она делит со своими двумя собаками.
"Здесь даже есть полноразмерный гардероб и место для хранения почти всех моих туфель на высоких каблуках. Я даже поставила плинтуса и сделала декоративную отделку, чтобы фургон выглядел, как элитная лондонская квартира",
— рассказала Спенсер.
Блогер также призналась, что семидневная рабочая неделя негативно сказывалась на ее отношениях и психическом здоровье, когда она жила в городе. Ранее производитель сыра из Великобритании посоветовал заворачивать продукт в пергамент.