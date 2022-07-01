Фанатка Барби потратила почти £170 тыс. на создание дома куклы

Бразильянка с детства питает любовь к куклам Барби, поэтому на ремонт дома в розовом цвете потратила почти £170 тыс. Об этом пишет The Mirror.

Бруна Барби, получив прозвище в честь куклы еще в школе, много лет создает розовый дом. Сейчас ее спальня, бытовая техника, кухонная утварь, ванная комната, вода в бассейне, а также одежда, очки и обувь ярко-розового цвета.

"Благодаря моей успешной работе в качестве инфлюенсера я начала зарабатывать много денег. Затем у меня появилась возможность построить дом, вдохновленный Барби и розовой стилистикой", - сказала она.

По словам девушки, у которой в TikTok больше 18 млн подписчиков, ее дом - это "место, где сбываются желания". Постройка дома в стиле Барби была одним из ее главных мечтаний. Бруна Барби отметила, что она не пытается во всем копировать куклу Барби, ей также нравятся Пэрис Хилтон и Эль Вудс, главная героиня романа "Блондинка в законе".