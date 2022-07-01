Афанасий Кочетков: загадка смерти знаменитого советского актера

Афанасий Кочетков многим зрителям запомнился благодаря образу Максима Горького, который актер воплощал на экране не единожды. Смерть артиста оказалась не менее загадочной, чем смерть Горького. Кочетков исчез в июне 2004 года. Через несколько дней Афанасия Ивановича нашли, но его кончина, последовавшая менее чем через неделю, до сих пор вызывает больше вопросов, чем ответов.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Детство и юность несостоявшегося геолога

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Как пишет Ю. Т. Шилов в издании «Русская театральная школа», Афанасий Иванович Кочетков родился в 1930 году в селе Балахоновка в семье простого крестьянина. Детство Афанасия ничем не отличалось от жизни его сверстников. У него, как и у многих других детей тех лет, отец погиб на фронте. Место захоронения Кочеткова-старшего его родственникам удалось отыскать только через несколько лет. На войне побывали и старшие братья, и сестра Кочеткова. Все они благополучно вернулись домой, а один из братьев Афанасия впоследствии подался в искусство и стал известным поэтом.

Сам Афанасий Кочетков поначалу мечтал стать геологом. Именно поэтому, окончив школу, он и поступил в соответствующий вуз. Во время учебы Кочетков активно участвовал в художественной самодеятельности. На сцене будущего актера заметил известный педагог Дмитрий Журавлев. Поддавшись на уговоры Журавлева, Афанасий решил продолжить образование в театральном училище имени Щепкина. Благодаря содействию актрисы Веры Пашенной Кочеткову не пришлось отрабатывать положенные 3 года по полученной ранее специальности.

Горький, Герасим и Черненко

Еще будучи студентом Щепкинского училища, Афанасий Кочетков исполнил свою дебютную роль в картине «Шведская спичка». Впоследствии Кочетков, как и в своей первой ленте, воплотил на экране образы множества эпизодических персонажей. Но были в кинематографической жизни актера и большие работы. Как отмечает Б. М. Поюровский в своей книге «Звезды Малого театра», своеобразной визитной карточкой Кочеткова оказалась роль Максима Горького. Благодаря внешнему сходству с писателем, Афанасия Григорьевича приглашали на съемки фильмов, в которых так или иначе фигурировал Горький, не единожды.

Особого внимания заслуживает и драма «Муму» 1959 года, в которой Афанасий Кочетков блестяще изобразил Герасима, а также телесериал «Брежнев», где актер исполнил роль Константина Черненко. К сожалению, упомянутый сериал стал одной из последних работ Кочеткова. В июне 2004 года многие средства массовой информации облетела новость о том, что Афанасий Григорьевич бесследно исчез. Девятого числа артист возвращался с похорон друга, и по пути домой ему стало плохо. Неравнодушные прохожие вызвали «Скорую помощь». Осмотрев Кочеткова, прибывшие медики решили, что никакой опасности нет, и отпустили пациента на все четыре стороны.

Исчезновение на 9 дней и его последствия

Вот только до дома Афанасий Кочетков так и не дошел. Когда родственники обнаружили пропажу актера, они тут же обратились за помощью в правоохранительные органы. Однако встретились близкие с Кочетковым уже в больничных стенах. Туда артист попал благодаря милиционерам, которые нашли Афанасия Григорьевича 18 июня того же года, то есть спустя 9 дней после исчезновения, на газоне неподалеку от станции метро «Текстильщики». По крайней мере именно такую версию событий излагает в своей книге «Последние дни и часы народных любимцев», Федор Раззаков.

Афанасий Кочетков не сумел назвать стражам порядка ни своего домашнего адреса, ни даже паспортных данных. Кроме того, Кочетков выглядел, мягко говоря, неважно: на лице актера можно было разглядеть кровоподтеки, а одежду вообще впору было выбрасывать. Поэтому неудивительно, что родным далеко не сразу стало известно местонахождение Афанасия Кочеткова. После обнаружения артист долго не протянул: 24 июня он скончался в реанимации одной из городских больниц. Патологоанатомы заключили, что причиной смерти Кочеткова стала черепно-мозговая травма. Как Кочетков ее получил и где он был все дни, пока его искала милиция, до сих пор остается загадкой.

Источник: Афанасий Кочетков: загадка смерти знаменитого советского актёра - Русская семерка