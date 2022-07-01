3 самых бредовых версии о смерти Гагарина

По официальной версии Герой Советского Союза Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Точную причину катастрофы установить не удалось, что и стало поводом для множества слухов о смерти космонавта.

Некоторые версии звучат максимально абсурдно, но даже в них верили некоторые люди. Подробнее об этих версиях – в материале "Рамблера".

Гагарина забрали инопланетяне

Племянница провидицы Ванги Красимира Стоянова в своей книге поведала историю. Согласно ей, в 1979-м на вопрос "Что на самом деле случилось с Юрием Гагариным" Ванга ответила: "Его забрали они". Люди разделились на три категории: одни не восприняли всерьез слова предсказательницы, другие решили, что Гагарина завербовали западные спецслужбы, и он переехал в США, а третьи заявили – Ванга говорила об инопланетянах.

Гагарин живет на Уране, но скоро вернется

Ясновидящая из Нижневартовска Ольга Гурбанович заявила, что великий космонавт обосновался на планете Уран, но вернется на Землю (только не ранее 2025 года). По мнению Гурбанович, со времени своего полета в космос Юрий находился в тесном контакте с инопланетной цивилизацией. Инопланетяне поведали Гагарину ценную информацию о судьбе человечества, но как только космонавт вернулся домой, его начали преследовать власти. Чтобы избежать преследования, он отправился на Уран.

Гагарин стал жертвой теории заговора

В первые годы после гибели космонавта была популярна теория о том, что крушение самолета подстроили спецслужбы по приказу Брежнева. Согласно данной версии, Гагарин вступил в конфликт с генсеком ЦК КПСС. Считалось, что Брежнева раздражает возрастающая популярность космонавта. На одном из закрытых мероприятий конфликт перерос в ссору, и Гагарин плеснул в лицо Брежневу стопку водки.