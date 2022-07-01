СМИ: самый толстый мужчина Великобритании скончался

Самый толстый мужчина Великобритании скончался в возрасте 37 лет. Он весил 349 килограммов.
Сообщается, что он получился известность, когда провел 18 месяцев в больнице города Саттон-ин-Ашфилд, графство Ноттингемшир. Там его разместили на усиленных кроватях.
Мужчина оставался в больнице дольше нужного из-за того, что ухаживать за ним дома не представлялось возможным. Известно, что он занимал четыре койки, предназначенные для лечения пациентов.
Журналисты пишут, что сохранилось фото, на котором британец позирует в больничной койке с бутылкой шампанского.
После выписки мужчина присоединился к группе для желающих похудеть, но неизвестно, удалось ли ему сбросить вес.
Друзья британца рассказали, что на минувшей недели он снова попал в больницу, где и скончался от сепсиса и отказа внутренних органов, пишут журналисты Lenta.ru со ссылкой на иностранный источник.