СМИ: самый толстый мужчина Великобритании скончался

Самый толстый мужчина Великобритании скончался в возрасте 37 лет. Он весил 349 килограммов.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

Сообщается, что он получился известность, когда провел 18 месяцев в больнице города Саттон-ин-Ашфилд, графство Ноттингемшир. Там его разместили на усиленных кроватях.

Мужчина оставался в больнице дольше нужного из-за того, что ухаживать за ним дома не представлялось возможным. Известно, что он занимал четыре койки, предназначенные для лечения пациентов.

Журналисты пишут, что сохранилось фото, на котором британец позирует в больничной койке с бутылкой шампанского.

После выписки мужчина присоединился к группе для желающих похудеть, но неизвестно, удалось ли ему сбросить вес.