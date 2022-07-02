Как суперзвезда и исполнитель самой жизнерадостной песни оказался насильником

Американский рэпер Ар Келли, выпустивший известную всем песню "I believe I can fly" когда-то обрел мировую популярность — слова мелодичной песни о любви к жизни и вере в себя напевали во всех странах планеты.

«Я верю, что могу летать» проговаривали люди мотивирующие строчки исполнителя. Однако в жизни певец оказался далеко не добродушным парнем — СМИ сообщили о том, что его признали виновным в тяжелых преступлениях.

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Как выяснил "Рамблер", Келли приговорили к 30 годам тюремного заключения за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации и многое другое.

Так, 55-летнего певца осудили по 14 обвинениям, в том числе за рэкет, сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, похищение людей и торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Причем преступления обладатель Грэмми совершал годами:

«Эти преступления были рассчитаны, тщательно спланированы и регулярно совершались в течение почти 25 лет», — сказала судья Энн М. Доннелли во время вынесения приговора, сообщает The New York Times.

Суд над Келли начался в августе 2021 года. Первой представленной потерпевшей была покойная певица Алия, которая умерла в 2001 году в возрасте 22 лет. Певица вышла замуж за него в 1994 году, когда ей было 15, а ему 27.

Во время судебного разбирательства прокуроры представили копии их свидетельства о браке, из которых видно, что Келли утверждал, что на момент их свадьбы ей было 18 лет.

Другая свидетельница, Стефани, утверждала, что она познакомилась с Келли в 1999 году, когда ей было 17 лет.

«Я помню, как он спрашивал меня о моем возрасте», — заявила она. «Когда я сказала, что мне 17, он ответил, что все в порядке».

Стефани утверждала, что певец изнасиловал ее и записал акт на видео.

В августе 2019 года прокуратура округа Хеннепин в Миннесоте выдвинула звезде обвинение в склонению к проституции двух несовершеннолетних девушек. Певец вину не признавал.

Слухи о жестоком обращении Келли с молодыми девушками начали ходить еще в 1990-х годах. В июне 2002 года ему было предъявлено обвинение в хранении детской порнографии, но присяжные оправдали его после того, как пришли к выводу, что они не могут доказать, что предполагаемая жертва была несовершеннолетней.

Общественный интерес к предполагаемым преступлениям Келли возрос после выхода документального сериала Lifetime Surviving R. Kelly, премьера которого состоялась в январе 2019 года. Вскоре после выхода шоу в эфир звукозаписывающая компания RCA разорвала с ним отношения. Позже в том же году ему были предъявлены обвинения как в Иллинойсе, так и в Нью-Йорке.