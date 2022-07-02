Ввел прет-а-порте и придумал цветные чулки: мифы о Пьере Кардене

2 июля 1922 года в итальянском городке Сан-Бьяджо-ди-Каллальта недалеко от Венеции в многодетной семье родился будущий всемирно известный кутюрье Пьер Карден. Когда мальчику было два года, семья уехала из фашистской Италии во Францию и открыла небольшой винодельный бизнес. Пьер рано нашел свое призвание: в 14 лет устроился подмастерьем к портному, затем – портным в магазин мужской одежды, а в 23 года переехал в Париж, где работал с модным домом Paquin Жанны Пакен и Эльзой Скиапарелли. Режиссер Жан Кокто привлек Кардена к созданию масок и костюмов для фильма «Красавица и чудовище» (1946). Молодого дизайнера заметил и Кристиан Диор, который пригласил его в свое ателье, он высоко оценивал профессиональные данные Кардена. После четырех лет бесценного опыта у Диора Пьер Карден открыл собственный дом моды. Дела быстро пошли в гору.

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Помимо дизайнерского таланта, Карден обладал еще одним важным качеством – он был прирожденным бизнесменом. Одним из первых понял, что высокая мода не приносит столько заработка, сколько масс-маркет, и начал продавать одежду в универмаге Printemps – за «заигрывание с улицей» его даже временно исключили из Синдиката высокой моды.

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Кардена критиковали за стремление поставить свой товарный знак на всем, чем только возможно. Он брался за дизайн самых разнообразных вещей, от фарфоровой посуды до автомобильных кресел и сантехники; выпускал духи, шампанское, детские игрушки и даже сардины, занимался ресторанным бизнесом и оформил более 500 патентов. А еще шил костюмы для NASA и The Beatles, презентовал коллекции по всему миру, от Китая до Японии, от США до СССР. Карден прожил 98 лет и скончался 29 декабря 2020 года.

В многочисленных статьях, посвященных кутюрье, его часто называют первым: «первый занялся дизайном мужской одежды», «первый футурист в моде», «первый ввел моду «прет-а-порте», «первый придумал цветные чулки» и прочее. Mir24.tv поинтересовался у историков моды, был ли он первым и какова на самом деле была роль Пьера Кардена.

Историк моды, преподаватель СПбГУ, автор книг по истории костюма София Азархи:

«В моде вообще ничего первого не бывает. Пьер Карден и Андре Курреж в 1960-е годы наиболее ярко реанимировали «аэрокосмический» стиль, о котором за много лет до них, в 1914 году, в своем манифесте одежды «Антинейтральное платье» заявили итальянские футуристы. В частности, Джакомо Балла. Этот космический стиль органично соединялся по времени с начавшимся освоением космоса. Тут Карден очень хорошо ответил на запрос времени – я думаю, это главный его вклад».

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С точки зрения исторической правды, прет-а-порте он, конечно, не вводил. Прет-а-порте – это такая случайная вещь, появившаяся внутри Синдиката высокой моды, когда надо было сделать одежду серийного производства, малыми сериями. И на сегодняшний день этот термин «поплыл» – есть дизайнерская одежда, малые серии и так далее. В области прет-а-порте Пьер Карден не первый, это на самом деле старая история, но он работал в этом направлении.

«Пьер Карден начал первым делать авторские серии мужской одежды, до него балом правили лондонские портные с Сэвил Роу. Что касается стиля унисекс, то тут он не был первым – он подхватил эту идею, развил, может быть, внес ее в дискурс трендовой парижской моды. Вообще унисекс родился совершенно в другом месте и чуть-чуть пораньше. Это все-таки Америка, хиппи, которые довели нивелирование полов до уровня, когда девушки и юноши выглядели одинаково».

Пьера Кардена можно называть авангардистом от моды, потому что он воплощал очень авангардные идеи итальянских футуристов, высказанные ими в начале ХХ века. Были такие манифесты «антинейтрального платья», «антимоды». Карден не столь радикален, как итальянские футуристы, но что-то от них взял, например, использование нетрадиционных материалов, синтетики. Когда футуристы писали свои манифесты, химия не была так развита и синтетических материалов не было. А потом, уже в 60-е годы, когда технологии в создании искусственных материалов, пластмасс изменились, их положения можно уже было воплощать в жизнь. Но авангард на то авангард и есть, что мысль опережает технические возможности.

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В его успехе, безусловно, большое значение имела удачная коммерческая деятельность. Он очень здорово продвигал свое имя и свою марку, в моде это очень важно. Можно быть даже не гениальным модельером, делать не самые красивые, художественные вещи, но очень правильно себя поставить, как правильно себя поставили Шанель и Диор. Хотя в то же время был настоящий гений, это Кристобаль Баленсиага. Тут слава немножко несправедлива».

Исследователь моды, преподаватель ВШЭ и БВШД Тим Ильясов:

«Пьер Карден – один из важных героев моды 1960-х годов, когда футуризм, космос и идея будущего были ее основой. Такие имена, как Пьер Карден, Андре Курреж и Пако Рабан, сформировали образ своей эпохи. И Карден 60-х, бесспорно, лидер моды и стиля своего времени. Его прямые силуэты, увлечение космосом, шляпы, похожие на шлемы космонавтов, использование синтетических материалов, виниловых вставок – все это создавало образ эпохи, и поэтому говорить, что он был человеком самопиара, человеком лицензий, несправедливо».

Мир24

Неправильно полагать, что Карден, Сен-Лоран или кто-либо еще «ввел прет-а-порте в обиход». Дело в том, что готовая одежда, и в том числе готовая одежда класса люкс, начала постепенно развиваться уже после Второй мировой войны. И, конечно, от-кутюр (haute couture), высокая мода в Париже долгое время сопротивлялись готовой одежде. Карден был одним из первых героев, кто пошел поперек этой тенденции и создал собственную линию готовой одежды прет-а-порте, за что был изгнан из Синдиката высокой моды. Правда, впоследствии он в него вернулся. Сен-Лоран уже после, в 60-х годах, также создал свою линию прет-а-порте, но его не изгнали из Синдиката. Поэтому мы чаще всего говорим, что Карден является первым из кутюрье, который параллельно создал линию прет-а-порте, однако до этого момента итальянцы, например, делали прет-а-порте и были вполне себе в этом успешны.

Неправильно говорить, что кто-то начал первым работать с денимом. Деним появился еще в XIX веке, и в 1930-е годы были дизайнеры, которые работали с этим материалом. Точно такое же заблуждение, что Пьер Карден первым начал делать цветные чулки или цветные колготки. Это было общим местом в моде того времени, и Мэри Куант, например, делала показы с моделями в цветных колготках, и манекенщица Твигги щеголяла в них. В этом отношении Карден лишь продолжал, поддерживал и тиражировал те тенденции, которые существовали в его эпоху.