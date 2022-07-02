В возрасте 101 года умер создатель Чебурашки

На 102-м году жизни скончался мультипликатор Леонид Шварцман.

Классик советской анимации Леонид Шварцман, создатель облика Чебурашки и множества других героев, умер в возрасте 101 года.

«Леонида Ароновича Шварцмана не стало»,

— цитируют слова шеф-редактора студии «Союзмультфильм» Сергея Капкова в ТАСС.

В августе этого года Шварцману исполнилось бы 102 года.