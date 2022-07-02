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5 часов назад

В возрасте 101 года умер создатель Чебурашки Леонид Шварцман

WMJ.ruиещё 8

На 102-м году жизни скончался мультипликатор Леонид Шварцман.

В возрасте 101 года умер создатель Чебурашки
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Классик советской анимации Леонид Шварцман, создатель облика Чебурашки и множества других героев, умер в возрасте 101 года.

«Леонида Ароновича Шварцмана не стало»,

— цитируют слова шеф-редактора студии «Союзмультфильм» Сергея Капкова в ТАСС.

В августе этого года Шварцману исполнилось бы 102 года.

Шварцман работал над такими мультфильмами, как «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Крокодил Гена», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев» и др.

Люди,Леонид Шварцман,Сергей Капков,
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