В возрасте 101 года умер создатель Чебурашки

На 102-м году жизни скончался мультипликатор Леонид Шварцман.
Классик советской анимации Леонид Шварцман, создатель облика Чебурашки и множества других героев, умер в возрасте 101 года.
«Леонида Ароновича Шварцмана не стало»,
— цитируют слова шеф-редактора студии «Союзмультфильм» Сергея Капкова в ТАСС.
В августе этого года Шварцману исполнилось бы 102 года.
Шварцман работал над такими мультфильмами, как «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Крокодил Гена», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев» и др.