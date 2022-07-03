Золото Олимпиады, съемки в кино и трагическая смерть: история Лазакович

Советская гимнастка Тамара Лазакович — олимпийская чемпионка 1972 года. Она обладала редким сочетанием таланта и трудолюбия, а еще была очень красива — поэтому ее любили и тренеры, и фанаты, и пресса, в том числе иностранная. За пределами помоста жизнь спортсменки тоже была очень яркой: Тамара снималась в кино, получала приглашения на фотосессии в модных журналах, а еще едва не вышла замуж за бизнесмена из Канады. У нее было все для того, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, но конец у ее истории вышел печальным. В 38 лет олимпийская чемпионка погибла при странных обстоятельствах. Трагическую историю яркой но короткой жизни прославленной спортсменки вспоминает «Лента.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

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Видео дня

В 1968 году на экраны вышел фильм Павла Любимова о советских гимнастках «Новенькая». В картине снялись Валентин Гафт и Юрий Никулин, а роль одной из спортсменок исполнила 14-летняя Тамара Лазакович.

Хотя фильм не имел большого успеха, артистизм девочки просто покорил зрителей. Тогда никто не мог представить, что это «чудо в косичках», как называли Лазакович, завоюет золото Олимпиады и станет настоящей звездой отечественного спорта. А потом ее имя внезапно пропадет со страниц газет и из эфиров спортивных передач — вплоть до новости о странной смерти спортсменки.

Талант и трудолюбие

Лазакович родилась в 1954 году в поселке Гусево Калининградской области. Ее отец получил инвалидность на фронте и не мог полноценно работать, а мать была уборщицей. Денег катастрофически не хватало, и в поисках лучшей жизни семья перебралась в Витебск. Тамара как раз только-только пошла в школу.

Тогда-то в жизни Лазакович и появилась спортивная гимнастика. Получилось все по стандартной для советских спортсменов схеме: в школе объявили набор в секцию, и Тамара, которая была очень энергичной девочкой, решила попробовать. Тренеры сразу увидели ее потенциал.

Хотя поначалу тренироваться приходилось через силу, девочка быстро втянулась. Немного потренировавшись в местном Доме пионеров, гимнастка оказалась в спортивной школе «Динамо», где на нее обратил внимание именитый специалист Викентий Дмитриев. Он восхитился талантом Лазакович и решил во что бы то ни стало сделать из нее чемпионку. Помимо одаренности от природы, тренер ценил работоспособность подопечной — она действительно была готова полностью отдаваться гимнастике.

Ориентиром для Лазакович стала Лариса Петрик, которая была на пять лет старше и также занималась в группе Дмитриева. Тамара очень старалась, чтобы взять у более опытной коллеги все лучшее, и делала большие успехи.

На юниорском уровне Лазакович уверенно побеждала, а уже в 14 лет могла попасть на Олимпиаду-1968 со взрослой командой (тогда Игры проводились в Мехико). Однако ее оставили вне заявки: старший тренер сборной Лариса Латынина позже рассказывала, что дело было не совсем в спортивных показателях — после побед по юниорам гимнастка начала страдать звездной болезнью, и пропуск Игр должен был привести ее в чувство.

Медальный поход

После триумфа в Мехико Петрик решила уйти из группы Дмитриева, и тренер полностью сосредоточился на Лазакович. Она, кстати, продолжала прогрессировать и работала с прицелом на следующую Олимпиаду — в Мюнхене.

В составе сборной СССР спортсменка поехала на чемпионат мира в 1970 году, где завоевала золото в команде. В том же сезоне она повторила это достижение на чемпионате Европы, а спустя год взяла три первых места на домашнем первенстве континента в Минске. Спортсменке не было равных в личном многоборье, а также на брусьях и бревне. Эти результаты фактически гарантировали ей путевку на Игры-1972.

Правда, Лазакович в одно мгновение едва не лишила себя всего: на сборах после ЧЕ у нее в номере нашли пустую бутылку из-под шампанского. Пристрастие к алкоголю начало проявляться уже тогда. Латынина была готова уничтожить карьеру гимнастки, но воспитанницу смог выгородить Дмитриев. Наставнику Лазакович удалось убедить всех, что бутылку оставили предыдущие постояльцы, хотя сам он знал, что это не так.

В Мюнхене Лазакович выступила на очень высоком уровне. Спортсменка помогла сборной победить в командном турнире, завоевала две бронзы (в абсолютном первенстве и вольных упражнениях), а также серебро на бревне. Западная пресса была в восторге от юной советской спортсменки. Французское издание L’Equipe назвало Лазакович самой красивой и элегантной гимнасткой Игр, а модный журнал Vogue даже пригласил спортсменку на фотосессию.

На родине за четыре медали Игр Лазакович дали звание заслуженного мастера спорта СССР, а в Витебске ее встречали как настоящую героиню. Местные власти подарили 18-летней гимнастке двухкомнатную квартиру в центре города и новенькую «Волгу» — натуральный Bentley по меркам рядового советского гражданина тех лет.

Травма и западная любовь

Казалось, что впереди Лазакович ждет блестящая карьера и множество новых олимпийских медалей, однако Игры в Мюнхене так и остались единственными для гимнастки.

Спустя год в составе сборной СССР она поехала в гастроли по США и на одном из выступлений получила обидную и очень тяжелую травму колена. На родине спортсменку прооперировали, но это не принесло ожидаемых результатов. Осенью 1973-го Лазакович провалила отбор в национальную команду и поняла, что с профессиональным спортом придется завязать. И это всего в 19 лет.

Кстати, у Лазакович была возможность остаться в США. Во время турне советская гимнастка познакомилась с молодым канадским бизнесменом, который умел красиво ухаживать. Она готова была выбрать любовь, но в последний момент не решилась: отказаться от возвращения в Союз значило разорвать с ним все связи. Каким же скандалом вышло бы бегство звезды советского спорта в Северную Америку!

В поисках себя

После вынужденного окончания карьеры у Лазакович было не очень много вариантов устройства дальнейшей жизни. Спортсменка окончила физкультурный техникум и начала работать тренером, однако на этом поприще у нее ничего не вышло. Как позже признавалась гимнастка, ей не хватало терпения. «Когда увидела, что воспитанницы через три месяца все еще не чемпионки мира, а по-прежнему неуклюже падают с бревна, растерялась», — вспоминала гимнастка.

Викентий Дмитриев и его коллега Николай Бабкин предложили спортсменке сосредоточиться на поездках по стране, встречах с трудовыми коллективами, молодежью и детьми. Лазакович должна была рассказывать о своей яркой карьере, вдохновляя советских людей на спортивные и трудовые подвиги. На какое-то время новое занятие увлекло Лазакович, но вскоре она начала пропускать встречи.

Алкоголь погубил и личную жизнь Лазакович. В 20 лет она вышла замуж за профессионального спортсмена из Молдавии, которого Бабкин характеризовал как порядочного и хорошего парня. В браке у пары родилась дочь Светлана, но через несколько лет муж инициировал развод. Он не смог смириться с образом жизни Лазакович, которая самозабвенно веселилась в шумных компаниях.

После разрыва с супругом жизнь Лазакович с внушительной скоростью устремилась в пропасть

Через несколько лет гимнастка продала «Волгу» и двухкомнатную квартиру, перебравшись в жилище без всяких удобств на окраине Витебска. Хотя бывшая спортсменка и числилась инструктором в Комитете физкультуры и спорта, она совершенно перестала работать и начала вести маргинальный образ жизни. Поговаривали, что олимпийская чемпионка даже занимается воровством и проституцией. Ею начала интересоваться милиция.

Закончилось все печально. 1 ноября 1992 года тело 38-летней спортсменки нашли на железнодорожных путях недалеко от вокзала Витебска. Лазакович с трудом опознали, а точную причину смерти установить так и не удалось. То ли она покончила с собой, то ли была так пьяна, что упала на пути и не смогла встать. Как позже утверждал Бабкин, в трагедии были виноваты плохие гены — отец спортсменки тоже выпивал.