Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер казались идеальной парой. Но счастливый брак рухнул в одночасье.

На днях американский суд поставил точку в споре между голливудским актером Арнольдом Шварценеггером и его экс-женой Марией Шрайвер. 66-летней журналистке удалось отобрать у 74-летнего актера практически половину состояния. Фемида решила, что имущество на сумму 400 миллионов долларов, доходы Шварценеггера за период брака, а также его пенсионные накопления будут поделены экс-супругами поровну. Шрайвер и ее адвокаты бились в суде за каждый цент. Мария считает, что разрушивший ее жизнь экс-избранник обязан заплатить за все те страдания и унижения, которые она перенесла из-за него.

Между тем начиналось все как в романтическом фильме. Она — племянница президента США Джона Кеннеди, успешная телеведущая и выпускница Университета в Джорджтауне. Он — актер, которого высмеивали за нелепый акцент и щель между передними зубами, а за глаза называли «австрийской деревенщиной». Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер встретились случайно, на благотворительном теннисном турнире. Это был роман «вопреки», который неожиданно для всех закончился бракосочетанием.

Родители Марии, надо сказать, были против этого брака. Меньше всего Юнис Кеннеди – сестра 35-го президента Америки и дочь 44-го посла США в Великобритании – хотела породниться с сыном бедняка из австрийской глуши. Но сердцу не прикажешь.

Долгие годы Мария считала, что вытащила счастливый билет, связав свою жизнь с Арнольдом. Шварценеггер стал звездой мирового масштаба, а затем занял губернаторское кресло Калифорнии с переизбранием на второй срок. Шрайвер не отставала от мужа – ее карьере на телевидении многие завидовали. Один за одним у пары появлялись дети: дочери Кэтрин и Кристина, сыновья Патрик и Кристофер.

Идеальная жизнь племянницы Кеннеди рухнула в 2011-м. Журналистка узнала, что у ее мужа есть внебрачный ребенок. Сына Джозефа Баэна артисту родила дурнушка-домработница Милдред Патрисия Баена. Интересно, что Джозеф всего на пять дней младше законного ребенка артиста Кристофера. Получается, что Мария и Милдред забеременели примерно в одно и то же время. Арнольд утверждает, что не знал о том, что является отцом ребенка служащей до тех пор, пока тот не подрос. С возрастом мальчик становился все более похож на знаменитого папашу. Сходство Джозефа и Арнольда не ускользнуло и от внимания Марии. Однажды Шрайвер прямо спросила помощницу, которая служила в семье 20 лет, об отце ребенка и получила правдивый ответ. 25 лет брака коту под хвост.

Джозеф Баэна

Мария Шрайвер однажды охарактеризовала период с 2009 по 2011 год как «маринование в горе». Тогда на женщину обрушилось много несчастий – она пережила смерть мамы, любимого дяди — сенатора Эдварда Кеннеди, развод, а затем кончину отца.

Экс-жена Арнольда Шварценеггера после расторжения брака долго не могла наладить личную жизнь. Между тем несколько лет назад журналистке приписывали отношения экс-советником Джорджа Буша и политологом Мэттью Даудом.

Милдред Патрисия Баена пришла на выпускной сына