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58 минут назад

Двоюродная внучка Пастернака подала в суд из-за плагиата ее исследования о "Докторе Живаго"

Газета.Ru

Потомок русского поэта и писательница Анна Пастернак подала в суд на создательницу шпионского триллера "Секреты, которые мы хранили" Лару Прескотт за литературный плагиат ее исследования о героине романа "Доктор Живаго" Ларе Антиповой. Об этом сообщает The Guardian.

Двоюродная внучка Пастернака подала в суд из-за плагиата
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Пастернак, Прескотт в художественном тексте использовала факты ее научного исследования "Лара. Нерассказанная история любви, которая вдохновила на создание "Доктора Живаго". В нем Пастернак рассказала, что героиня оригинального романа Лара во многом основана на личности тайной любовницы и музы писателя Ольги Ивинской. Анна Пастернак утверждает, что американка не спросила разрешения на использование ее работы, а после критики извинилась за "оплошность".

Пастернак надеется, что Высокий суд Лондона сможет прояснить, может ли заимствование исторических исследований считаться плагиатом при их использовании романистами. В романе Прескотт присутствовали сексуальные сцены с участие Ивинской, что также расстроило членов семьи русского писателя.

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