Двоюродная внучка Пастернака подала в суд из-за плагиата

Потомок русского поэта и писательница Анна Пастернак подала в суд на создательницу шпионского триллера "Секреты, которые мы хранили" Лару Прескотт за литературный плагиат ее исследования о героине романа "Доктор Живаго" Ларе Антиповой. Об этом сообщает The Guardian.

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По словам Пастернак, Прескотт в художественном тексте использовала факты ее научного исследования "Лара. Нерассказанная история любви, которая вдохновила на создание "Доктора Живаго". В нем Пастернак рассказала, что героиня оригинального романа Лара во многом основана на личности тайной любовницы и музы писателя Ольги Ивинской. Анна Пастернак утверждает, что американка не спросила разрешения на использование ее работы, а после критики извинилась за "оплошность".