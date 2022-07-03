Якубович вспомнил, как молодая супруга сама отвела его в ЗАГС

Телеведущий Леонид Якубович поделился подробностями семейной жизни. Он рассказал, как женился на своей супруге Марине Видовой. Якубович признался, что они с супругой долгое время жили в гражданском браке. Узаконитьсвои отношения пара решила лишь в 2004 году, когда их общей дочери было ужешесть лет. При этом на свадьбе настояла избранница ведущего «Поля чудес».