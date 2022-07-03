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4 часа назад

Леонид Якубович вспомнил, как молодая супруга сама отвела его в ЗАГС

Слово и Дело

Телеведущий Леонид Якубович поделился подробностями семейной жизни. Он рассказал, как женился на своей супруге Марине Видовой. Якубович признался, что они с супругой долгое время жили в гражданском браке. Узаконитьсвои отношения пара решила лишь в 2004 году, когда их общей дочери было ужешесть лет. При этом на свадьбе настояла избранница ведущего «Поля чудес».

Якубович вспомнил, как молодая супруга сама отвела его в ЗАГС
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Как-то мы жили-жили. Варя родилась. И Манечка сказала — идем жениться! Мы поехали в ЗАГС. Час я давал автографы, а потом мы быстренько расписались и ушли»,

— признался Якубович в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

У Леонида Якубовича было три официальных брака.Первый — студенческий. Он быстро женился и также быстро развелся, а позже признался, что тогда вообще не придавал никакого значения штампу в паспорте.

Люди,Леонид Якубович,
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