Якубович вспомнил, как молодая супруга сама отвела его в ЗАГС

Телеведущий Леонид Якубович поделился подробностями семейной жизни. Он рассказал, как женился на своей супруге Марине Видовой. Якубович признался, что они с супругой долгое время жили в гражданском браке. Узаконитьсвои отношения пара решила лишь в 2004 году, когда их общей дочери было ужешесть лет. При этом на свадьбе настояла избранница ведущего «Поля чудес».
«Как-то мы жили-жили. Варя родилась. И Манечка сказала — идем жениться! Мы поехали в ЗАГС. Час я давал автографы, а потом мы быстренько расписались и ушли»,
— признался Якубович в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.
У Леонида Якубовича было три официальных брака.Первый — студенческий. Он быстро женился и также быстро развелся, а позже признался, что тогда вообще не придавал никакого значения штампу в паспорте.