Вдова Шатунова попала в больницу после смерти певца

"У жены после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем, она даже в больницу была вынуждена лечь. Как они теперь без него? Юра обеспечивал им все условия для комфортной жизни. Они жили в элитном районе Германии. Как она теперь будет? Девочка осталась в очень тяжелой ситуации одна",