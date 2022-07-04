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7 часов назад

Вдова Шатунова попала в больницу после смерти певца

Мария Иглина

Вдову экс-солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова Светлану госпитализировали после смерти артиста. Об этом сообщает StarHit.

Вдова Шатунова попала в больницу после смерти певца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У жены после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем, она даже в больницу была вынуждена лечь. Как они теперь без него? Юра обеспечивал им все условия для комфортной жизни. Они жили в элитном районе Германии. Как она теперь будет? Девочка осталась в очень тяжелой ситуации одна",

— рассказал концертный директор Александр Герасимов.

Продюсер также отметил, что Шатунов был достаточно востребованным артистом, и незадолго до своей смерти он отработал 18 концертов.

Ранее вышла посмертная песня Шатунова.

Люди,Александр Герасимов,Юрий Шатунов,
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