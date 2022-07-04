Паралич и тайная семья: 10 фактов о Жаке-Иве Кусто

Жак-Ив Кусто обладал множеством талантов. Французский морской офицер, изобретатель, исследователь, океанограф и кинорежиссер с экрана телевизора рассказывал миллионам людей о подводном мире океана и его обитателях. Жизнь человека в красной шапочке была интересной и местами даже интригующей. Предлагаем вам познакомиться с самыми любопытными фактами.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

1. Мечтал стать летчиком

Видео дня

Изначально Жак-Ив Кусто не намеревался связывать свою жизнь с погружениями под воду, а планировал стать военно-морским летчиком, поэтому вступил в ряды французского флота. Но все изменилось после страшной автомобильной аварии. В результате которой правая сторона тела 26-летнего юноши была парализована, а обе руки сломаны. Врачи прогнозировали ампутацию конечностей. На такой диагноз Кусто отреагировал категорично и начал искать способы самостоятельной реабилитации. Для укрепления сломанных рук, превозмогая боль, он начал ежедневно и по многу часов плавать в Средиземном море. Желая разнообразить тренировки, стал погружаться под воду в очках для плавания и понял, что нашел свое призвание.

2. Участвовал в антифашистском движении

Во время Второй мировой войны Жак-Ив Кусто был завербован французскими спецслужбами. Тайно помогая силам Сопротивления, сообщал о передвижениях итальянских войск союзникам, и также участвовал в операции по похищению документов из комендатуры оккупантов. После войны ему дали звание командора почетного легиона и наградили боевыми медалями.

Позже некоторые соратники обвиняли Кусто в бегстве во время одной из операций, утверждая, что были оставлены на произвол судьбы.

3. Изобрел акваланг и первую подводную камеру

Кусто хотел фиксировать во время погружения морское дно, поэтому из подручных средств изобрел первую в мире водонепроницаемую камеру. Позже любительская модель легла в основу создания более современных камер с четким изображением. Первые фильмы «18 метров в глубину» и «Затонувшие корабли» Кусто снял на свою самодельную камеру.

Для более глубокого погружения Кусто совместно с инженером Ганьяном изобрели усовершенствованную модель аппарата для дыхания под водой. Разработка была удобнее и легче существующих в то время устройств. Свое изобретение ученые назвали аквалангом (в переводе «водное легкое»). Интересно, что такое название применяется лишь в некоторых странах, в других обозначаются только точные модели, с проектируемые Кусто и Ганьяном.

4. Был верен кораблю «Калипсо»

Корабль «Калипсо» во время Второй мировой войны был британским тральщиком, а после стал паромом. Потомок легендарной пивоваренной семьи миллионер Томас Гиннес выкупил судно и сдал его в аренду Кусто за символическую плату в один франк за год. Такой щедрый дар был сделан при двух условиях: никому не называть имя мецената и не просить еще денег. Корабль стал известен под именем «Калипсо» - в честь древнегреческой мифологической нимфы. Кусто превратил судно в передвижную станцию для подводных исследований, установив научное оборудование, вертолетную площадку, подводные скутеры и мини-лодки.

«Калипсо» на много лет стал базой для Кусто и его команды, пока не затонул после аварии с баржей в Сингапуре. По сей день корабль находится на восстановлении и ждет своего часа вновь отправиться бороздить морские просторы.

5. Имел тайную семью

Первая жена Кусто по имени Симона тоже была фанаткой моря и сопровождала мужа во многих экспедициях. Чтобы приобрести оборудование и топливо для корабля «Калипсо», жена продала семейные драгоценности и меха, а ее отец дал деньги на разработку акваланга. В браке у пары родилось двое сыновей, один из которых погиб в авиакатастрофе. Симона так заботилась о команде «Калипсо», что моряки прозвали ее La Bergere («Пастушка»).

Каково же было всеобщее удивление, когда Кусто заявил о своей тайной семье. От любовницы Франсин Трипле у него родилось двое детей. Спустя год после смерти первой жены от рака, Кусто женился на Франсин, которая была младше его на 30 лет.

6. Имел непростые отношения с сыном

Вместе с сыном от первого брака Жаном-Мишелем ученый пытался открыть океанический развлекательный центр, вкладывая миллионы. Но проект провалился и Кусто обвинял в этом некомпетентность сына. Со временем их отношения ухудшились, а перед смертью отец и вовсе судился с сыном из-за гостиницы под названием «Кусто». Суд удовлетворил иск отца, поэтому Жан-Мишель был вынужден помимо фамилии добавить в название отеля еще и свое имя.

7. Был знаком с Фиделем Кастро

В 1895 году Кусто и его команда отправились на Кубу для исследования популяции омаров. На корабль «Калипсо» прибыл Фидель Кастро, желающий познакомиться с ученым, чьи книги ему нравились. В результате встречи у них завязались дружественные отношения. Кусто со своей командой стали первыми не кубинцами, которые прошли через ворота базы «Гуантанамо» ВМС США после Карибского кризиса. Так же воодушевленный от встречи диктатор позволил освободить 80 политзаключенных.

8. Получил три «Оскара» и «Золотую пальмовую ветвь»

Изначально Жак-Ив Кусто снимал подводный мир исключительно для исследований. А потом понял, что на уникальном видеоматериале можно заработать деньги на свои следующие экспедиции. Отснятые фильмы побуждали общественность обратить внимание на браконьерство, загрязнение океана и изменение климата. Кинематографисты высоко ценили работы Кусто. Он стал первым режиссером, получившим «Оскар» за документальный фильм. На Каннском кинофестивале Кусто вручили «Золотую пальмовую ветвь». Позже он был удостоен еще двумя наградами «Оскар».

9. Всегда носил красную вязанную шапку

Одним из самых узнаваемых аксессуаров в образе Кусто была красная вязанная шапочка. Такие носят дайверы, чтобы после погружения на ветру не простудить уши. Именно красного цвета шапки традиционно надевали английские рыбаки, а потом начали и дайверы.

Интересно, что ведущая компания по изготовлению оборудования для подводников при каждой новой коллекции представляет красные шапки. А некоторые производители шапок называют модели красного цвета в честь исследователя морей и океанов Кусто.

10. Хотел создать подводную цивилизацию

Жак-Ив Кусто беспокоился о перенаселении Земли и считал океан дополнительным местом для возможного проживания людей. Поэтому изобрел первый в истории подводный дом в виде конструкции длиной 5 метров и диаметром 2,5 метра. Первыми жителями проекта стал сам Кусто, а также два исследователя. Конструкцию с учеными поместили на глубину 10 метров на неделю. В результате успешного эксперимента, в Красном море установили комплекс уже из четырех подводных домов. В них несколько месяцев жили шесть человек и одна птица. Жизнь протекала размерено за чтением книг и игрой в настольные игры. Еда доставлялась с борта корабля «Калипсо».

10 распространенных заблуждений об астрономии

Фантастические книги и снятые фильмы о космосе часто вводят нас в заблуждение, представляя научные знания искаженными. Давайте узнаем, какие самые популярные ложные представления о вселенной нам навязали.

В интервью американской газете Кусто предсказывал, что развитие медицинской науки приведет к возможности хирургической имплантации жабр человеку, что позволит жить под водой без каких-либо аппаратов. Ученый говорил: